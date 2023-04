La despedida de soltera de Kira Miró al más puro estilo ‘Resacón en Las Vegas'

La actriz desveló en el programa de Movistar ‘Martínez y Hermanos’ la divertida anécdota de lo que le pasó a ella y a la novia durante un "festón" de cuatro días en Lanzarote.

La actriz Kira Miró contó en ‘Martínez y Hermanos’, el programa de entrevistas presentado por Dani Martínez, lo que le ocurrió a ella y a su amiga, la novia, mientras celebraban la despedida de soltera en Lanzarote.

“Kira, ¿qué despedida de soltero o soltera recuerdas?”, preguntaba Dani Martínez. A lo que la actriz le confesó que "montamos un fiestón tipo 'Resacón en Las Vegas'", en referencia a la saga formada por tres películas cómicas que cuenta la historia de un grupo de amigos que se van de despedida de soltero y en la que siempre ocurre algo dramático, llegando incluso a robarle en plena borrachera un tigre enjaulado al mítico boxeador Mike Tyson y despertarse con él en la habitación del hotel.

La actriz relató que "una de mis mejores amigas, Mercedes, que tiene muchos amigos… Montamos una despedida de soltera mixta, amigas y amigos de ella, pero sin el novio. Nos fuimos cuatro días a un chalet de Lanzarote. Montamos un fiestón… tipo 'Resacón en Las Vegas', así…", ha empezado explicando.

La despedida fue tan salvaje que “yo acabé con un dedo partido y la novia, con la costilla fisurada". A lo que Martínez preguntó: ¿Y lo que pasó en medio?·. Kira fue franca: “Eso sí que no lo voy a contar. Mi accidente me lo hizo la novia. Me entablillaron el dedo con dos pajitas de beber de plástico y cinta americana, pero no fuimos al hospital. Cuando ya la novia rodó por el suelo con otra movida en la que yo no estaba implicada y se fisuró la costilla, ahí fuimos al hospital. No fue el mismo día…”, avisaba.

"¿Qué era una despedida de soltera o 'Los juegos del hambre'?", preguntó entre risas Martínez, que no daba crédito a lo ocurrido, como muchos usuarios de la red, que han alucinado y reído con lo contado por la actriz.

El momento fue recogido por la cuenta de TikTok del propio programa, acumulando en 24 horas 15.000 'me gusta' y cerca de 500.000 visualizaciones en la plataforma.

El community del programa se tomó con humor la publicación del post: "Hacemos un llamamiento a todos los directores, guionistas y productores de este país para que produzcan la nueva entrega de la saga: ''Resacón en Lanzarote'' con @kiramiro".