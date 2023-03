Kiko Hernández destapa cómo usó Íñigo Onieva a la prensa para volver con Tamara

Hay un antes y un después del prometido de la marquesa de Griñón de 180 grados de diferencia que ha levantado ampollas en algunos segmentos. Las advertencias son claras para el "novio".

Desde que se reconcilió con Tamara Falcó los desplantes y cabreos de Íñigo Onieva con la prensa son constantes y este miércoles generaron un agrio debate en el plató de Sálvame.

Curiosamente después de la ruptura de la pareja, Onieva siempre se mostró muy amable con los medios de comunicación, algo que ha cambiado radicalmente desde que vuelve a estar prometido y se queja frecuentemente del seguimiento: "Esto está siendo muy molesto".

Actitud con la que algunos colaboradores del programa de corazón de Telecinco se mostraron muy críticos. Caso de Kiko Hernández, que no entiende la actitud de Íñigo con alguien que está haciendo su trabajo: "Que estés tú intentando llevar algo a tu agencia y que salga un chulo piscinas que de pronto se ha enrollado Tamara y te haga esto...".

Los colaboradores de Sálvame advierten a Íñigo Onieva de lo que está por venir

Pero no se quedó ahí, porque Hernández le acusó de "utilizar" a la prensa para volver con Tamara Falcó después de la infidelidad: "Ahora que ya tiene a la churri conquistada dice a la prensa iros a tomar viento. Eso es no tener educación, no haberlo aprendido".

Miguel Frigenti advertía que este cambio de actitud se debe al cambio de vida que Tamara le ha pedido que haga y Gema López le advertía algo: "El precio que vas a cobrar es proporcional al coñazo que te van a dar. Si quieres cobrar y posar en ¡Hola! a cambio es esto lo que te espera".

Por último, la amiga de Tamara, Pilar Vidal, le dio un consejo a Onieva: "Es verdad que no creo que sea así las 24 horas del día pero tiene que aprender ya a interiorizar con quién se va a casar".