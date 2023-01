El despido de Jorge Javier de Mediaset por su postura política enloquece Twitter

El presentador de Telecinco ha ido incrementando a raíz de la serie de Rocío Carrasco cada vez más sus discursos ideológicos, algo que al sustituto de Paolo Vasile no le gusta ni un pelo.

Tiene muchos fans pero cada vez más detractores. Hasta ahora siempre se dijo en los mentideros políticos que Jorge Javier Vázquez era uno de los grandes protegidos de Paolo Vasile, pero ahora que Borja Prado ha tomado las riendas de Mediaset para intentar resucitar unas audiencias que siguen sin despertar el futuro del rey del cortijo de Sálvame pinta oscuro.

No son pocos los que señalan la docuserie de Rocío Carrasco como el origen de esta crisis de audiencias de la que Telecinco no logra salir. Sobre todo por la polarización ideológica que experimentaron la mayoría de los espacios de la cadena (en particular los producidos por La Fábrica de la Tele) con alguno de sus presentadores estrella a la cabeza, caso de Carlota Corredera (ya fuera de la programación) o el propio Jorge Javier que ha ido incrementando cada vez más desde entonces sus posicionamientos políticos en antena.

Esta sería una de las razones por las que Borja Prado busca renovar la parrilla del grupo de cara a "mejorar las relaciones con el poder político", según adelantó Cotizalia. Uno de los primeros pasos sería la no renovación de algunos de los rostros más famosos de la cadena hasta ahora, como Vázquez.

Paolo Vasile blindó a Jorge Javier Vázquez antes de irse pero Borja Prado analiza como arreglarlo

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre Paolo Vasile blindó al presentador de Sálvame con un contrato de larga duración sin consultarlo con Borja Prado, presidente del grupo desde abril de 2022. Puesto que la cifra no llegaba a los dos millones de euros no tenía que rendir cuentas al consejo de administración.

A pesar de todo, Prado y su equipo estarían analizando "cuánto les costaría" desprenderse del que durante años fue su buque insignia y cuyo excesivo posicionamiento político no es "del gusto de los nuevos gestores".

La sola posibilidad de que Jorge Javier Vázquez sea "despedido" de Mediaset ha generado un verdadero tsunami de opiniones en las redes sociales y en particular en Twitter, donde el nombre del presentador está en lo más alto de la lista de trending topic desde entonces.