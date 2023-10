Pablo Marqués, con dudas tras las últimas acciones de Jessica Bueno en "GH VIP"

La salida de Luitingo ha afectado mucho a Jessica Bueno, que en la última semana habría tenido un acercamiento muy fuerte con el cantante, unas acciones que no han gustado a su novio.

La última semana de Jessica Bueno en la casa de "Gran Hermano VIP" ha estado llena de polémicas. Desde gastarse 75.000€ del premio común para fastidiar a los de la habitación naranja (Carmen Alcayde, Laura Bozzo, Alex Canniggia y Naomi), hasta el fuerte acercamiento que tuvo con Luitingo durante la semana que el cantante estuvo nominado.

Aunque en un principio Jessica Bueno parecía ajena a cometer ningún tipo de carpeta, algo que demostraba mandando incesantes mensaje a su novio Pablo Marqués, quien contestaba todos esos mensaje, desde que la modelo y Luitingo tuvieron un fuerte acercamiento la pasada semana, la actitud de Marqués habría cambiado totalmente.

A pocas horas de la gala de esta noche, Luitingo y Jessica siguen buscándose, pese a las advertencias de Pilar 😱 Las imágenes al completo a las 22:00h en @telecincoes #GHVIPGala7 pic.twitter.com/flrbp9Vx0v — Gran Hermano (@ghoficial) October 26, 2023

Y es que si Pilar Llori, la exconcursante con la que Luitingo inició un romance dentro de la casa, se ha dado cuenta de que algo había cambiado entre Luitingo y Jessica Bueno dentro de la casa, todo apunta a que Pablo Marqués también habría notado ese cambio en la relación entre la modelo y el cantante, un cambio que parece no gustarle nada.

Pablo Marqués sin referencias sobre Jessica Bueno durante semanas

El modelo acostumbraba a responder a los mensajes que Jessica Bueno le dejaba en sus blog de "GH", algo que, desde el pasado 5 de octubre, ha dejado de hacer. El último mensaje de Pablo Marqués fue en respuesta a un post de su novia en el blog: "Me despido con unas palabras para Pablo, es muy difícil no saber nada de ti, pero estos días me han servido para darme cuenta de lo maravilloso que has sido y eres conmigo. Imagino tu cara y tus abrazos cada segundo".

Un mensaje que el modelo respondió sin pensarlo dos veces acompañado de un vídeo con fotos de los dos: "Me gusta que la gente vea la calidad humana tan grande que tienes y la compartas con todos. Desde el primer momento supe que nuestros abrazos tenían una energía especial. No has parado de enseñarme con tu nobleza y bondad, tu sinceridad y naturalidad ante la vida. Te echo tanto de menos pero a la vez quiero que disfrutes tu momento. Qué orgulloso me haces sentir viendo tu fortaleza y el corazón tan grande que tienes. Eres mi inspiración. Mi motor".

Fue en ese mensaje cuando Marqués le hizo una promesa a Jessica Bueno: "Aquí volveré a estar para abrazarte más fuerte. Para mi ya hemos ganado, ya te lo explicaré. Te quiero mi Jess". Una promesa que tras 24 días de silencio está más en duda que nunca, todo motivado por el acercamiento entre Luitingo y Jessica, afortunadamente para él, ese acercamiento no va a poder ir a más, porque Luitingo fue expulsado el pasado jueves.