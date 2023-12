Ana Obregón pone fecha y lugar al bautizo de la pequeña Ana Sandra

La actriz ha anunciado cuándo y dónde va a realizar el bautizo de su nieta Ana Sandra, que nació el pasado mes de abril.

El pasado mes de abril, Ana Obregón daba la sorpresa al presentar a la que se pensaba que era su hija, Ana Sandra, que llegaba al mundo en el Memorial Regional Hospital de Miami mediante la gestación subrogada. El nacimiento de la pequeña Ana Sandra, que posteriormente se conocería que era la nieta de la actriz, causó mucho revuelo en nuestro país, y desde entonces todos los pasos de Ana Obregón y de su nieta se han seguido con lupa.

Después de asentarse en España tras el nacimiento de la pequeña Ana Sandra, el siguiente evento de la actriz relacionado con su nieta será su bautizo, momento al que ya le han puesto fecha y lugar y una celebración que hace mucha ilusión a Ana Obregón.

Ana Sandra será bautizada en la iglesia que despidió a su padre

El bautizo de Ana Sandra se celebrará el próximo viernes 15 de diciembre, una fecha en la que toda la familia de Ana Obregón se citará en la iglesia de Nuestra Señora de La Moraleja en Alcobendas, un lugar que además es muy especial para la actriz. Y es que esa parroquia en la que Ana Sandra recibirá las aguas bautismales es la misma en la que su padre, Aless Lequio, fue despedido el 30 de junio de 2020.

Además, Ana Sandra llevará puesto el mismo vestido de cristianar que llevó en su bautizo Aless Lequio, algo que ha confirmado la propia Ana Obregón. Los padrinos de la niña serán la sobrina de Ana, Celia, y un amigo íntimo de Aless Lequio: "Su mejor amigo del colegio, que vive en Londres y está haciendo un máster en Oxford, es un genio".

Junto a Ana Obregón estarán el resto de miembros de su familia, sus otros hermanos, Javier, Juan Antonio y Amalia y sus sobrinos. Quien no ha asegurado su presencia es Alessandro Lequio, de quien no ha querido hablar la actriz: "Ya lo veréis. No puedo decir nada... Yo solo quiero quedarme con mi Anita y darle todo el amor hasta que pueda".

El bautizo llegará días antes de las festividades navideñas, las primeras de Ana Sandra, unas fiestas que prometen ser muy especiales para Ana Obregón. La actriz, que llevaba desde el fallecimiento de Aless sin poner el árbol de Navidad, ya tiene todo preparado para que Ana Sandra disfrute como nunca: "No os puedo explicar la cara que ha puesto Anita cuando lo ha visto. Ha sido espectacular. Ahora estoy pendiente de vivir unas Navidades espectaculares".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Además, Ana Obregón confirmaba recientemente que había rechazado dar las Campanadas este año, ya que no quería pasar ese momento tan especial separada de Ana Sandra: "Es su primer año, y ya sé que estará dormidita, pero eso no me lo quita nadie".