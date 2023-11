La polémica opinión de Ana Obregón sobre la adopción que incendia Twitter

La actriz ha visitado el programa "Collapse" de Ricard Ustrell en TV3 y ha dado una polémica opinión sobre la adopción que le ha costado muchas críticas en Twitter.

Ana Obregón va realizando más apariciones mediáticas tras el nacimiento de su nieta Ana Sandra. Un nacimiento que se convirtió en noticia y creo un importante debate en todos los medios de comunicación dentro y fuera de nuestro país por la forma en que surgió, a través de la gestación subrogada. A pesar de que todavía no han sido muchos los programas que la actriz ha visitado, en todos ellos ha tenido que enfrentarse a ese tema tan polémico que surgió, y su visita al programa "Collapse" de TV3 no ha sido distinta.

Aunque quizás su entrevista al programa de Ricard Ustrell fue algo más tensa de lo que ella esperaba, porque presentador y actriz mantuvieron un fuerte debate sobre si tener hijos es un derecho fundamental o no, una pregunta para la que la actriz tenía una respuesta contundente: "Tener un hijo es lo más maravilloso del mundo. No hay nada más bonito. ¿Cómo que no es un derecho? No entiendo que no sea un derecho".

El presentador ha querido mantenerse firme en su idea explicando que "No tienes un derecho a, por haber nacido, tener hijos... Tienes un derecho a tener una viviendo, a tener una casa. Pero tú puedes tener los hijos que te dé la gana, siempre que tus condiciones físicas lo permitan, al menos en España".

Ana Obregón rechaza la adopción por este polémico motivo

Ante la insistencia del presentador, Ana Obregón ha intentado rebajar el tono de la entrevista asegurando que "no te hablo de España, a mí me da igual... Que en España no sea legal la subrogación me da igual. En España dentro de poco va a estar todo prohibido, y todo lo aceptamos. Nos prohíben todo".

Pero ha sido en ese momento cuando ha pronunciado una opinión muy polémica sobre la adopción que le ha convertido en el centro de las críticas en Twitter: "No, porque no es de tu sangre". Esta polémica opinión no ha pasado desapercibida en redes sociales, donde la actriz ha sido muy criticada.

Terribles palabras de esta señora (Ana Obregón), y más sabiendo la cantidad de niños, no solo en España, también en el mundo, que esperan tener de nuevo una familia mediante su adopción 🤦 https://t.co/DwvvC1vJa6 — RPB 33 Millo 🏳️‍🌈 📺🇲🇽🪅🇪🇦 🥘 (@RPB33GALERIA) October 31, 2023