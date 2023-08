Leticia Sabater revoluciona las redes: "he estado entre la vida y la muerte"

La presentadora y cantante cuenta una terrible experiencia sufrida en la carretera camino de La Mata (Castellón) y da gracias a Dios “porque no era mi hora”. Salvada por un tractor.

La cantante Leticia Sabater vivió este pasado fin de semana uno de los momentos más tensos de su vida. La artista de 57 años se dirigía por carretera a la localidad castellonense de La Mata de Morella para dar un concierto con motivo de las fiestas en honor a San Gil cuando sufrió un aparatoso accidente que dejó su coche al borde de un precipicio.

Según relató la polifacética autora de canciones como La Salchipapa, estuvo cerca de media hora atrapada en el interior de su vehículo “con una rueda al aire”. Finalmente, pudo ser rescatada por un grupo de vecinos del pueblo que la ayudaron a salir del turismo remolcándola con un tractor, con el que entró en el pueblo entre aplausos y vítores.

“Qué maravilla encontrarme con tantas personas con esa capacidad de ayudar en una situación complicada con el coche donde podía haber pasado lo peor. El corazón y el alma de La Mata es enorme, os amo”, ha manifestado en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

En el mismo mensaje, la presentadora catalana ha actualizado su estado de salud tras conocerse la noticia y ha señalado que se encuentra bien y fuera de peligro tras este susto al volante. “Nos pasó de todo, pero finalmente fue una noche triunfante para todos. Suerte que no era mi hora”, bromeaba frente a cámara.

La muchas veces incomprendida cantante también realizaba declaraciones al programa Socialité de Telecinco: "Estaba tan oscuro, tan oscuro...", recalcaba ella al periodista del programa en una llamada telefónica.

Leticia Sabater dice no exagerar

"Yo que ya había entrado para aparcar en un sitio, al echar hacia atrás, estaba tan oscuro, que se queda (el coche) a un milímetro de caerme por un precipicio", contaba visiblemente afectada la intérprete del inconfundible Leti-rap. No cabe duda de que el desplome podría haberle provocado heridas de gravedad si el vehículo hubiese caído del todo. Más teniendo en cuenta que acababa de derrapar y que la velocidad podría haberlo hecho volcar. Fueron entre 15 y 20 personas del pueblo que fueron a rescatarla, en la que fue una interminable media hora de congoja y ansiedad para la ex concursante de Supervivientes. "He estado entre la vida y la muerte. Te lo digo en serio, ¿eh?", decía en la conversación.

En la entrevista telefónica, la también ganadora de La casa fuerte destacó con su particular vehemencia cuan terrible había sido el suceso. "Te estoy diciendo ‘milímetro’, que tú sabes que yo no soy nada exagerada", enfatizaba.