Terelu Campos amenaza a Ana Rosa Quintana y ataca a la dirección de Mediaset

La hija de María Teresa Campos concede una entrevista en la que se atreve a todo: advierte a la presentadora del futuro TardeAR y habla claro sobre el final de Sálvame en Telecinco.

Terelu Campos ha vuelto a hablar. Esta vez no lo ha hecho en su revista de cabecera, ha sido en una entrevista concedida al diario El Mundo. En esas declaraciones la hija primogénita de María Teresa Campos no sólo habla de su vida personal, o de su madre, sino también cuestiona cómo la dirección de Mediaset España dio por terminada la etapa de Sálvame y el Deluxe en Telecinco y se atreve a dar consejos, que suenan a advertencia o amenazas, a Ana Rosa Quintana.

En primer lugar, sobre Ana Rosa Quintana asegura que le es indiferente que sea ella quien tome el testigo de las tardes de Telecinco pero le lanza la advertencia, cuestionando así que sea capaz de levantar los números de audiencia de el programa de La Fábrica de la Tele, con el precedente del hundimiento de esta franja en Telecinco desde que Sandra Barneda se ha hecho cargo de las tardes con su Así es la Vida:

"No sé si el público de la mañana es el de la tarde. Ahí lo dejo", dice Terelu.

Y además, dice que la ya ex presentadora de El Programa de Ana Rosa le debe mucho a Mediaset España: "Me sorprendió que Ana Rosa aceptara hacer la tarde porque ella ya tiene su territorio muy ganado en la mañana. También entiendo que cuando uno trabaja para una empresa se ve comprometido a ayudarla. Y yo creo que Ana Rosa ha tomado esa decisión porque se lo han pedido y le debe mucho a la casa".

Precisamente, defiende con uñas y dientes a Sálvame y niega que el programa haya arruinado la vida de muchas personas: "Hay mucha gente que ya se las había destrozado y necesitaba un culpable".

Es el momento en el que habla de Jorge Javier Vázquez. De el presentador catalán, ahora de baja pero que se espera regrese en septiembre con su programa Cuentos Chinos para competir en la franja horaria con Pablo Motos y El Hormiguero de Antena 3, cuenta que "ya está bien".

Y aprovecha la coyuntura para criticar la forma en la que la nueva dirección de la cadena cancelaba el histórico programa del corazón: "Fue un shock para todos porque se podía haber hecho de otra manera".

Pipi Estrada y María Teresa Campos

Pero las puyas no se quedan solo en los directivos de Mediaset. También ha cargado duramente en esa entrevista contra su ex, el periodista Pipi Estrada. De él dice dice Terelu Campos que "es un retrasado" y asegura que no le exige a un hombre "tener un cuerpo, sino una mente", si bien admite que no siempre se enamoró siguiendo esa máxima: "Alguno he tenido sin cerebro".

Por último, sobre el estado de salud, la matriarca de Las Campos, afirma que está "muy frágil en todos los aspectos" y profesionalmente sobre su madre destaca que "nunca hizo programas para marujas, sino para mujeres inteligentes que estaban en sus casas haciendo un trabajo digno".