Arde Telecinco: el plató de Sálvame acaba pasto de las llamas

A escasas horas de llegar a su tan temido final para unos y esperado para otros el que fuera buque insignia de Telecinco durante tantos años no cesa de acaparar titulares impactantes.

Casualidad o no, este viernes 23 de junio coincidiendo con la noche de las hogueras Sálvame llega a su fin y ya están empezando a trascender detalles de la que se va a organizar en la cadena de Telecinco para darle el adiós que se merece después de 14 años en antena.

Desde que se conoció el cerrojazo los responsables del programa han hecho un poco de todo, hasta limpiar de malos espíritus el plató. Ahora que se acaba y que coincide con la noche de San Juan piensan hasta "quemarlo". O algo similar... porque los colaboradores saldrán al aparcamiento de Mediaset con el mobiliario de los últimos años para quemarlo a modo de purificación.

Eso por no hablar de su duración excepcionalmente larga, en plan traca final, que tendrá duración ininterrumpida desde las 16.00 hasta las 21.00 llevándose por delante formatos como 25 Palabras o Reacción en Cadena.

Tampoco faltará el homenaje a la fallecida Mila Ximénez dos años después de su muerte.

Lo que sigue sin estar claro es si finalmente reaparecerá Jorge Javier Vázquez o no. Tal como publicó ESdiario, la salud del presentador no es la mejor en los últimos tiempos y no está claro si su salud le permitirá estar en plató para despedirse.