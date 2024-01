El plagio de boda de Tamara Falcó y su dictadura judicial rematan a Pablo Motos

Semana movidita para el programa de entretenimiento de Antena 3 a la que solo le faltaba la marquesa de Griñón demostrando lo que más o menos ya todo el mundo sospechaba en la intimidad.

Da igual quien visite El Hormiguero cuando toca la tertulia de los jueves de Tamara Falcó porque al día siguiente será la marquesa de Griñón la que cope todos los titulares de la prensa rosa y televisiva. Es lo que tiene ser un fenómeno televisivo...

Y este jueves, con Karina como invitada principal del programa de Pablo Motos tras el episodio interestelar de Sofía Vergara del que no se cesa de hablar, fue Tamara de nuevo la que dio los grandes titulares corazoneros.

Radiante tras varios días ingresada junto a Íñigo Onieva en una exclusiva clínica de macrobiótica en Alicante para quitarse los kilos de más de las Navidades a base de una dieta détox combinada con ejercicio físico y diferentes tratamientos de belleza, la hija de Isabel Preysler volvió a hacer las delicias del respetable con nuevos e íntimos detalles de su matrimonio.

En esta ocasión desveló cómo son sus discusiones de pareja, de las que habló entre risas: "Cuando estoy enfadada odio que me pregunten si estoy enfadada. Es que nuestros cambios hormonales como mujeres son difíciles de controlar. Íñigo tiene la mecha más corta, pero yo tardo más en desenfadarme", admitió, reconociendo que "me puede durar bastante la discusión porque lo siento. Me cuesta. Yo puedo estar enfadada hasta que se levanta, hace algún gesto y ya empiezo a reaccionar positivamente, pero puedo pasarme un montón de tiempo".

Tampoco le dolieron prendas a la hora admitir que es una "dictadora" en lo que a sus enfados con Onieva se refiere porque "en mi cabeza yo soy jueza y decido que esta bien y que está mal, la que dicta sentencia". "Siempre o bastantes veces, tengo razón. Me atrevería a decir que un 98% de las veces", matizó divertida.

El "plagio" del segundo vestido de novia de Tamara Falcó en los Emmy

Claro que sus broncas maritales no fueron el único tema sobre el que habló Tamara, que días después de que la actriz Annaleigh Ashford luciese en los Premios Emmy el segundo vestido que llevó en su boda el pasado 8 de julio (un diseño rosa empolvado de organza con volantes, escote palabra de honor y lazo en la parte delantera) se ha pronunciado sobre esta comentadísima coincidencia.

Un modelo que Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, diseñó en exclusiva para ella, y del que señaló que no le ha molestado "para nada" vérselo a la protagonista de Bienvenidos a Chippendales: "Es todo un honor que una actriz de los Emmy lo lleve. Este era mi segundo vestido y sería en exclusiva para mí hasta que me lo puse", explicó.

Morbosas declaraciones y/o aclaraciones que, sin embargo, no sirvieron para elevar las cifras de El Hormiguero de Antena 3 tras el vendaval semanal de Sofía Vergara. De hecho, el magacín de Trancas y Barrancas y no tuvo su mejor día en los audímetros y registró cifras de 13.4% y 2.049.000 espectadores, las más discretas combinadas desde hace un mes.