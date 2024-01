Los medios internacionales acribillan a Pablo Motos por su entrevista a Vergara

Ha ocurrido tras su entrevista con la actriz colombiana Sofía Vergara, quien visitaba España esta semana para presentar el estreno de su última producción para Netflix, Griselda.

La intérprete acudía a El Hormiguero esta semana para hablar de la nueva serie que protagoniza y produce, Griselda. Una producción en la que sale de su zona de confort para encarnar a una narcotraficante que operó en Miami desde finales de los años 70, desbancando, incluso, al mismísimo Pablo Escobar.

Sin embargo, lejos de centrarse en dar repercusión al estreno, la actitud de Pablo Motos ha despertado una gran polémica en redes sociales que ha traspasado fronteras, haciéndose eco en medios de comunicación como Daily Mail, en el Reino Unido o la CBS, en EEUU.

Bromas con el idioma

Todo comenzó con las bromas del presentador sobre el idioma, opinando sobre el acento de Vergara a la hora de pronunciar Modern Family, nombre de la serie donde trabajó durante casi dos décadas, a lo que la actriz replicó, tajante, que su acento no le impedía triunfar en Estados Unidos: "Ah, ¿hablas mejor inglés que yo? ¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos?".

El mundo anglosajón se mofa de Pablo Motos por su entrevista a Sofía Vergara - Diario Red https://t.co/7wg0D5EeEC — Jaione Irastorza Urionabarrenetxea (@IrastorzaJaione) January 13, 2024

El detalle generó un revuelo en España en el que los espectadores no dudan en descalificar a Motos por su constante alarde de ignorancia, haciéndose eco de inmediato en el programa de prime time, Duro de domar, de la televisión Argentina, donde resumen con tras palabras lo que pasó: "Sofía Vergara fue a El Hormiguero y picó al conductor"

El Daily Mail, que hizo incluso una noticia sobre lo ocurrido, explica cómo la artista fue "a la yugular", mientras Unilad lo interpreta: "Sofía Vergara tuvo la respuesta perfecta ante un presentador de televisión que se burló de su acento inglés".

‼️Pablo Motos, el hazmerreír también fuera de España.



Se mofan del presentador de El Hormiguero en la televisión argentina (en horario de máxima audiencia) #SofíaVergara pic.twitter.com/U48aqliIFR — Cecilia Grierson ⭐️⭐️⭐️ (@ceciliaencina) January 10, 2024

Metro, Pop Base, New York post, Us Weekly, The Independent o Entertainment Tonight son otros de los medios que se han hecho eco de la noticia, apuntando que meterse con Vergara no es una buena idea, pues no tiene pelos en la lengua a la hora de responder. El que tampoco ha dudado en reaccionar ha sido el blog de Perez Hilton, que tiene más de cinco millones de seguidores en X, y al que apodan en Estados Unidos 'el terror de los famosos'.

Por su parte, Page Six apunta que el presentador ocultó su hartazgo con una sonrisa, ya que se le veía bastante incómodo con la actitud de la invitada. Buzzfeed cuenta que la entrevista no fue bien, e Indy100 recoge los elogios que ha recibido Vergara.