Carmen Lomana da marcha atrás con su opinión sobre Isabel Preysler y dice esto

La socialité criticó duramente a la madre de Tamara Falcó por el documental navideño que grabó junto a Disney+, y ahora ha cambiado todo lo que dijo.

Hace algunas semanas, Carmen Lomana no se mordió la lengua a la hora de hablar sobre Isabel Preysler y el docureality que la madre de Tamara Falcó grabó junto a Disney+ para mostrar como celebra la navidad en su casa. Un docureality que Carmen Lomana tachó como "poco elegante" y también como "vulgar". Unas palabras que además no obtuvieron respuesta por parte de Isabel Preysler, que encontró en el silencio a su mejor aliado.

A pesar de que las aguas se calmaron durante un par de semanas, en las que Carmen Lomana no se volvió a pronunciar sobre la madre de Tamara Falcó, la socialité parece haber vuelto a la carga y se ha reafirmado en algunas de las cosas que dijo: "Isabel no es ejemplo, lo que dije, para mí las mujeres que para ser importantes tienen que ir colgadas del brazo de su marido, de un hombre importante, ella nunca ha ido con un señor normal, un arquitecto, ingeniero...".

Unas declaraciones a las que ha sumado otras sobre la ruptura de la socialité con el escritor Mario Vargas Llosa, una de las más sonadas de este año y que Carmen Lomana se veía venir: "Se sabía, te enrollas con un hombre de 84 años ¿Qué esperas?".

Carmen Lomana matiza sus palabras sobre el docureality de Isabel Preysler

Y es que parece que las palabras de Carmen Lomana hicieron mella en la relación cordial que mantenía con Isabel Preysler: "Creo que antes le caía mejor, es una persona que no le gusta que le digan las cosas. Me gustaría invitarle a mi casa a merendar, es como yo, muy golosa, a charlas y a decirle que no se enfade, simplemente le puedo aconsejar".

Por este motivo, la colaboradora ha decidido cambiar un poco las palabras que dijo sobre Isabel Preysler: "Solamente dije que, cuando hace algo que la gente está esperando algo muy maravilloso, cuando esperas de alguien que todo sea glamour, que es lo que nos ha vendido... Tiene que cuidar detalles, que no sea vulgar como estamos viendo muchas veces".

Carmen Lomana también aseguraba que "ella no es vulgar, para nada, pero me pareció... No tiene la culpa, ese momento desayuno con una bata muy fea, me lo imaginaba con una bata de seda lencería ideal, una bandeja de plata y un juego de té, lo que la gente quiere ver, quiere soñar un poco".