Rappel confiesa lo que va a hacer Augusto Algueró, el hijo de Carmen Sevilla

Desde la muerte de la "novia de España" todo ha sido polémica por la despedida íntima, sin posibilidad de hacer un homenaje público, de la artista pero ahora todo ha cambiado.

“Carmen Sevilla tendrá lo que se merece, la despedida que todos los que la hemos querido y la seguimos queriendo deseábamos hacerle”- son las contundentes declaraciones que nos hace Rappel a Esdiario.

La actriz se fue sin honores, sin homenajes y sin la despedida de su público y de sus compañeros de profesión, una espinita que se les ha quedado clavada a muchos amigos de la artista, que no tuvieron la oportunidad de decirle adiós. Agusto Algueró no contempló un adiós multitudinario, y optó por una despedida “íntima y familiar”, así lo transmitía en un comunicado al día siguiente del fallecimiento de su progenitora.

El pasado 27 de junio “La novia de España” nos dejaba a los 92 años, padecía alzhéimer desde 2009 y sus últimos años los pasó en una residencia completamente apartada de la vida pública. Su único hijo, Augusto, se encargó de controlar las visitas que recibía tan solo de los más allegados. A Carmen Sevilla dejamos de verla de repente, pasó catorce años en una residencia mientras su memoria se debilitaba y la enfermedad de la pérdida de memoria le pasaba factura.

Carmen Sevilla ha sido una de las actrices más populares que ha dado este país, por lo que no se ha llegado a entender que su despedida fuese tan íntima. Muchas personas habrían deseado despedirla en una capilla ardiente y darle ese último adiós presencialmente.

Rappel confirma en Esdiario la fecha del funeral

Por eso, y para quitarse esa “espinita”, a Rappel se le ha ocurrido organizarle un funeral por todo lo alto a Carmen Sevilla. El vidente nos adelanta en primicia a Esdiario, donde, cuando y como será: “Será el próximo jueves 13 de julio en la iglesia de San Antón a las siete de la tarde, la misa la oficiará el Padre Ángel. Ya he hablado con él y lo tenemos todo organizado, al padre Ángel le ha parecido una buena idea, y se ha puesto manos a la obra desde el principio. En esta iglesia están enterrados los supuestos restos de San Valentín, patrón de los enamorados y esto me parece muy simbólico para celebrar el funeral de Carmen, porque lo que vamos a hacer es un gesto de amor hacía ella. Llevaré un grupo de música sacra y Pilar Jurado cantará la Salve. Va a ser una homilía muy bonita y emotiva. Estoy contactando con amigos y compañeros de Carmen, y de momento la mayoría me están confirmando, vendrán de toda España, porque ella tenía muchos y buenos amigos”.

Le preguntamos a Rappel como se le ocurrió esta idea; “Me dio mucha pena que Carmen se fuese así, sin más… sin que su público y su gente se despidiese de ella. Respeto que se haya ido en la más estricta intimidad, pero yo la he querido mucho y deseaba hacerle un funeral, ella era muy religiosa y sé que allá donde esté le gustará y le hará feliz que todos sus amigos pidan por ella, lo sé porque yo la conocía muy bien”.

Teniendo en cuenta que Augusto Alguero ha huido de homenajes y despedidas a su madre, le preguntamos a Rappel si ha contactado con el hijo de la actriz para contarle su iniciativa: “He hablado con Augusto y está encantado con el funeral que le vamos a hacer a su madre, de hecho me ha agradecido la idea. Ha llorado tanto que a él ya no tiene lágrimas para llorar a su madre, por eso lo voy a hacerlo yo. Tengo su beneplácito. Augusto me ha dicho; “Rappel me parece una idea muy bonita, se que la queríais mucho, cuenta conmigo que voy, allí estaré, en el funeral de mi madre. Te lo agradeceré siempre”.

La confirmación de Augusto al funeral que están organizando Rappel y el Padre Ángel, evidencia un cambio de actitud en el hijo de la actriz. Entiende así y acepta de buen grado que compañeros, amigos y seguidores de Carmen Sevilla quieran rendirle este homenaje básicamente religioso, pero también muy emotivo.

Rappel será el primero en pronunciar unas palabras que recordarán lo que fue Carmen Sevilla como mujer y como amiga, no faltarán los agradecimientos a los asistentes a la misa. Un funeral que muy probablemente se avecina multitudinario, porque se hará extensivo a todas aquellas personas que quieran participar de ese último adiós a “la novia de España”.

“Me he sentido querido por ella muchos años. y deseaba hacerlo. Augusto lo sabe, hemos tenido muchas vivencias durante toda una vida”- recuerda el vidente: “Yo la adoraba, nos conocimos hace más de cincuenta años. Le he diseñado muchos trajes y vestidos. Hemos compartido muchos buenos momentos, hemos reído, llorado, bailado y hemos sido muy confidentes. Por eso no la puedo olvidar. Vivíamos uno frente al otro en Paseo de la Castellana, en Madrid. Tengo recuerdos muy bonitos e imborrables de nuestros ratos en Marbella. Carmen era muy divertida, muy ocurrente. En Madrid también nos veíamos a menudo, le encantaba ir a comer a buenos restaurantes. Dejé de verla poco antes de ingresar en la residencia, intenté ir a verla en varias ocasiones y llevarle unos bombones, que le encantaban, pero Augusto me decía: 'Rappel, es mejor que no vengas, mi madre no te va a conocer, y prefiero que no la veas así y te quedes con otro recuerdo bonito de ella'. Y

Yo comprendo a Augusto, él ha sufrido mucho viendo el deterioro de su madre, ha llorado mucho y lo ha pasado muy mal durante todos estos años. Yo lo sé porque mi madre también murió con alzhéimer”.

