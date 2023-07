“Organizo el funeral de Carmen Sevilla. Aún espero la llamada de su hijo"

La muerte de la "novia de España" entristece a todos. Pero la polémica persigue a las horas posteriores a su fallecimiento por cómo se ha gestionado la despedida. Aún hay cosas que decir.

Rappel está indignado. Durante décadas fue el gran amigo de la NOVIA DE ESPAÑA. La despedida de Carmen Sevilla ha sido en soledad. Sin su pueblo y sin sus íntimos amigos. Rappel fue su confidente, su paño de lágrimas en momentos complicados, su brazo de acero. Rappel no se pudo despedir de su amiga.

Llamó a Augusto con el que ha mantenido una gran relación. Al fallecer Carmen, Augusto no le descolgó el teléfono. Lo llamó en varias ocasiones. “Aún espero la respuesta a la llamada a su hijo. Con Augusto he hablado en numerosas ocasiones” explica.

“Estoy organizando el funeral de Carmen Sevilla. Será este me de julio. Esta despedida contará con una voz que ponga la emoción y el recuerdo en esta misa funeral. Estoy cerrando todo para que todos los que la querían puedan rezar juntos en este adiós” asegura el modista y empresario.

La intención es que la misa funeral sea en la Parroquia del Carmen y San Luis y que coincida con el día de su santo, el día 16 de julio, festividad de la La Virgen del Carmen. Esta parroquia se halla muy cerca del la Puerta del Sol. Aún sin confirmar por motivos de agenda de esta parroquia que se han contraído con anterioridad a la petición de Rappel.

Augusto Algueró no responde a Rappel

El futurólogo no entiende las razones del hijo de su gran amiga Carmen Sevilla para actuar cómo ejecutó durante la enfermedad y tras su fallecimiento. Rappel conocía a Carmen Sevilla como una hermana. Es sabedor de lo que le gustaba y de cómo deseaba que fuera su despedida. Algo que no coincide con la decisión de su hijo para su sepelio. “Yo llamé al tanatorio también y allí se me dijeron que no se podía entrar”, añade.

Este será el único funeral de Carmen Sevilla. Su hijo Augusto Algueró no tiene intención de recodar la memoria de su madre en un acto religioso. La mujer más bella del cine español era católica practicante. Algo que su amigo Rappel quiere recordar con esta misa funeral en recuerdo de la mujer que triunfó en el cine y en la televisión en su época de las “ovejitas” con Vicente Patuel en Telecinco. Y tiempo después en Cine de Barrio en TVE.