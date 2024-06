Guerra de abuelas: Mar Flores airea su odio a Terelu y la Campos contraataca

Publicado por David Lozano Verificado por Creado: Actualizado:

Se lo estamos contando desde que saltar la noticia en ESdiario. El sorprendente embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia sigue monopolizando la información de la crónica social y tiene pinta de que va a ser así durante todo el verano. Hasta hace unas horas, como destaca Chic, la portavoz de la familia en estas lides era Carmen Borrego.

Pero el viernes por la noche todo cambiaba porque la que va a ser abuela de la criatura, Terelu Campos, concedía una entrevista para hablar del embarazo de su hija en el programa De Viernes en Telecinco.

Tan coherentes como acostumbran en la familia, y después de asegurar que nunca hablaría públicamente sobre la vida privada de su hija Alejandra, la mayor de las hermanas Campos aprovechó para hacer caja en el espacio presentado por Santi Acosta. Allí contó cómo recibió la noticia y habló sobre cómo habría vivido María Teresa Campos, que es semana hubiera cumplido años, el embarazo de su nieta.

La reacción a esta entrevista por parte de la otra abuela, Mar Flores, no se hizo esperar en redes sociales. Con fina ironía y sin hacer mención a la madre de su nuera, la ex modelo ha utilizado las redes sociales para lanzar un dardo envenenado contra Terelu y su entrevista en Telecinco:

"Experiencias DE VIERNES", escribió Flores en su cuenta de Instagram acompañando a la imagen de un helicóptero haciendo referencia al programa de Mediaset España destinada a hablar del sorprendente embarazo de Alejandra.

El polémico post de Mar Flores.

Con estas palabras Mar Flores deja claro que, a diferencia de la otra abuela, ella seguirá fiel a la discreción de la que ha presumido durante los últimos años.

Cabe señalar que la relación entre ambas nunca ha sido buena, de hecho su entorno más cercano asegura que nunca existirá trato entre ellas debido a la amistad de Terelu con Nuria González, viuda de Fernández Tapias, ex pareja de Mar Flores, recoge el citado portal.

La muerte del empresario, Mar denunció públicamente que se le impidió despedirse y tener contacto con él durante sus últimos años de vida. Nuria González, del círculo íntimo de Terelu Campos, habría negado a Mar Flores el contacto con su marido. La viuda respondió a las acusaciones con un comunicado en el que anunciaba medidas legales contra aquellos que vulnerasen el honor de su fallecido marido.

Pero, tal y como ha comprobado ESdiario, la aludida por su consuegra no ha tardado en responder u o había en pleno directo, en el mismo programa y sin aparente 'mal rollo' porque la mayor de las Campos reconocía el ingenio de la otra abuela:

"Me parece una cachondada. Me parece que ni me ofende, ni creo que tenga que ofender a nadie (…). Alguien que hace eso, es alguien que tiene sentido del humor, por lo menos".