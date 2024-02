Jorge Javier Vázquez raja de Mediaset: se queda sin camerino y palo a Ana Rosa

El presentador regresaba a Telecinco el pasado viernes para grabar una promo de Supervivientes. ¿Cómo ha sido su regreso tras 8 meses ‘despedido’? Lo ha contado todo en su blog.

Jorge Javier Vázquez regresa a televisión en pocos días. Lo hace para ponerse al frente de la gala de los jueves de Supervivientes 2024. Los espectadores lo verán en pantalla dentro de unas semanas, pero su verdadero regreso a Mediaset España se producía el pasado viernes 9 de febrero cuando el de Badalona pisaba de nuevo los estudios de Fuencarral para grabar la promo del reality de supervivencia.

Tal y como ha comprobado ESdiario, A juzgar por lo que ha confesado en su blog de la revista Lecturas su regreso no ha sido sencillo porque ha sido una especie de montaña rusa de emociones.

Lo primero que se desprende de la vuelta a la televisión de Jorge Javier es que regresa guerrero porque sus primeras palabras son de repulsa a un medio de comunicación que publicó detalles sobre su despido definitivo, algo que le ha producido un profundo malestar mental en los últimos meses.

Una de las realidades a las que se ha enfrentado Vázquez en su regreso a Mediaset ha sido que ya no es la estrella que era, o al menos no tiene la misma consideración en la dirección que encabeza Alessandro Salem, un detalle lo dice todo: le han quitado su camerino, el 4 que llevaba su nombre.

Y no se lo ha tomado mal del todo aunque sí lo ha querido compartir con sus seguidores:

“Por cuestiones de protocolo me asignaron uno [un camerino] y me dejaban la ropa preparada antes de que llegara. Mi camerino era el cuatro y tenía hasta mi nombre. El viernes, al subir las escaleras para dirigirme a él, C. me advirtió: “No, no. No vayas al tuyo porque ya no es el tuyo”. Y me pareció lo más lógico del mundo. Hace ocho meses y medio que no tengo programa en las instalaciones de Mediaset. ¿Qué pretendía? ¿Que me guardaran ausencia? El cuatro fue mi camerino pero ya no lo es y dudo que vuelva a serlo porque con Supervivientes solo iré una vez por semana. Lo normal es que me asignen uno que esté libre esa noche”.

Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez

Lo que no ha olvidado Jorge Javier es que Ana Rosa Quintana ha ocupado el plató de Sálvame tras su polémica cancelación. Y de sus palabras se desprende cierto rencor y si no es rencor si estamos ante un puyazo en toda regla a su compañera:

“Lo mismo ha pasado con mi plató. No tenía pensado pisar el plató desde donde se hacía Sálvame, que ahora lo ocupa TardeAR. Demasiados sentimientos encontrados. Pero el viernes instalaron ahí el set para hacer las fotos. No tuve escapatoria. Tras unos momentos de lógico desasosiego casi se me olvida recordar que pasé ahí catorce años de mi vida. Así es la televisión y así hay que aceptarla. El camerino fue mi camerino durante un tiempo pero no me pertenecía. Lo mismo que el plató. Este mes de marzo se cumplen veintiún años de mi llegada a Mediaset”.

Y destacamos las cosas positivas de su regreso, así lo cuenta el propio protagonista: “Lo mejor de volver a Mediaset fue, sin lugar a dudas, el reencuentro con los compañeros que la hacen. Redactores, cámaras, directivos, maquillaje, peluquería. Volver a ver a Joaquín Prat por los pasillos, conocer a César Muñoz, coincidir con Frank Blanco, cotillear con Marta Flich. Qué bien me lo pasé grabando con Laura Madrueño, Carlos Sobera y Sandra Barneda, que está mejor que nunca. Divertida, risueña”.