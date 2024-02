Pablo Motos arruina el esperado regreso a Telecinco de Jorge Javier Vázquez

Mediaset confirmaba el regreso del presentador de Badalona pero una piedra se ha cruzado en su camino después de que la estrella de El Hormiguero tuviera que responder a unas preguntas.

El presentador de El Hormiguero, de Antena 3, Pablo Motos acudía a la inauguración de un centro de estética en Madrid. A ese evento comercial también estaba invitado, aunque finalmente no asistía, Jorge Javier Vázquez.

Aunque el encuentro entre ellos no se produjo, algún periodista allí presente preguntaba al de Atresmedia sobre la cancelación, hace ya meses, del programa que supuestamente debería competir en su franja, Cuentos Chinos, en Telecinco, después de que la cadena prescindiese de él con el fin de Sálvame y el Deluxe.

"Siempre que haces un programa hay alguien delante. Desde hace 18 años, siempre hay competencia", respondía Motos haciendo referencia a su propio formato. Era entonces cuando afirmaba que no creía que invitara a Jorge Javier a su plató. "En principio, no creo que sea un perfil para que yo le entreviste, pero tampoco lo descarto", reconocía.

El caso es que las palabras de Pablo Motos no son nada del otro mundo. ¿A alguien se le ocurre de verdad que Jorge Javier Vázquez sea invitado en un programa de la competencia? ¿Invitaría Jorge Javier a Motos a un programa de Telecinco?

Pero la lógica esta vez no ha funcionado y el presentador de Badalona se ha tomado las palabras de la estrella de El Hormiguero como una ofensa y ha respondido desde su blog en la revista Lecturas:

“Creo recordar que sucedió a principios de la semana pasada. Durante la inauguración de un centro de belleza. Fue en ese lugar, si no me equivoco, donde le preguntaron a Pablo Motos por mí y contestó que no le motivaba nada sentarme en su programa para que me entrevistara”, comenzaba contado a sus lectores el presentador de Mediaset España.

Para, inmediatamente después, lanzar el dardo contra Motos: “Sinceramente, Pablo: no entendí tu respuesta. Desaprovechaste la oportunidad de tener un invitado a tu altura”.

Jorge Javier Vázquez, en pantalla con SV 2024

El caso es que el ‘incidente’ ha empañado el anuncio oficial, ya se lo adelantamos en ESdiario hace semanas, del regreso de Jorge Javier a las pantallas de Telecinco.

Telecinco ofrecía una nueva entrega de La Isla de las Tentaciones este pasao miércoles 7 de febrero. Durante la emisión, la cadena aprovechaba para mostrar la primera promo de Supervivientes 2024, que adelantó el regreso de Jorge Javier Vázquez.

En el clip se puede ver al presentador muy relajado, tomando una copa frente a una piscina, cuando le entregan un móvil. "Comienza la aventura", se lee en la pantalla. "Por fin", exclama Vázquez.

Además de Jorge Javier Vázquez, Laura Madrueño presentará el programa desde Honduras, mientras que Carlos Sobera se pondrá al frente de Tierra de nadie. Sandra Barneda, en esta ocasión, dirigirá los debates del reality,