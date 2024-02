Alarma por Jorge Javier Vázquez: roto por una muerte a semanas de Supervivientes

El presentador de Mediaset preocupa, y mucho, por su estado de ánimo al sufrir una pérdida importantísima en su vida. El mismo ha confesado cómo se siente y son muy malas noticias.

Jorge Javier Vázquez regresará a la pantalla de Telecinco, después de su último estrepitoso fracaso con Cuentos Chinos y su apresurada cancelación de la parilla , para ponerse al frente de las galas de Supervivientes 2024. Este tendría que ser motivo de alegría para el de Badalona pero lo cierto es que ahora mismo su estado anímico “está para el arrastre”, como él mismo ha confesado.

Según ha podido saber ESdiario de fuentes próximas a Jorge Javier sus amigos y familia, cómo no podía ser de otra manera, están muy preocupados después de que tras 12 años de convivencia haya muerto su perrita, un galgo, Lima. La preocupación se extiende también a Mediaset España porque piensa en cómo le puede afectar profesionalmente ahora que de nuevo regresa al plató.

Lo cierto es que lo que ha contado en su blog de la revista Lecturas confirma las preocupaciones con afirmaciones tan duras como “la marcha de Lima, después de doce años con nosotros, nos ha dejado un poco para el arrastre”.

Jorge Javier Vázquez ilustra su post en su blog con esta foto posando con Lima.

El presentador añade una frase aún más profunda: “Llega una edad que todo te sirve para seguir levantándote”.

Cuenta también Jorge Javier Vázquez como sucedía todo este pasado jueves 25 de enero: “la veterinaria. Al verla, pronunció la fatídica frase: ‘A lo mejor hay que parar’. Ese ‘hay que parar0 me destrozó. Y empecé a llorar, claro. Viaje al veterinario”.

Dolorosa despedida

Y acompañaba a su querida perrita hasta el final: “La acaricié, le dije ‘guapa’. Volví a acariciarle la cabecita hasta que en un momento escuché ‘Ella ya no está’. Y aparentemente todo acabó. Cuando aparece la muerte todo a tu alrededor se convierte en ruido”.

Pero una frase ha retumbado especialmente entre sus compañeros y amigos, porque a semanas de regresar a Telecinco, habla de su profesión, presentador, en pasado y es que no levanta cabeza desde la cancelación de Sálvame y el Deluxe o el fracaso de Cuentos Chinos:

“Me duelen los ojos. Doce años juntos, Lima. Doce años, que se dice pronto. A lo largo de ese tiempo me he separado, he querido ser actor, cantante y a veces escritor. Era presentador. Pero ahora, por encima de todas esas cosas, lo más importante de todo es que ya no estás”.

Y concluye con una demoledora sentencia: “Y vuelvo una y otra vez a esa hermosa canción de El cuarteto de Nos que descubrí este verano: Ya no sé qué hacer conmigo”.