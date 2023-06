Los planes futuros de Charly para Lydia Lozano pasan por el armario de su mujer

¿Quién dijo que sería ella que encontraría más dificultades una vez terminada la andadura de Sálvame en la parrilla? La veterana periodista tiene tres consejos sobre la mesa muy valiosos.

Llevaban tan tiempo preparando el final que los colaboradores de Sálvame ya están la mayoría de ellos, a otra cosa mariposa. Quién más quién menos sigue haciendo cositas, más ahora que con la llegada del verano y las vacaciones los "saraos" se multiplican.

Es el caso de Lydia Lozano, una de las tertulianas a la que sus compañeros veían más complicaciones a la hora de rehacerse profesionalmente tras el cierre del magacín de Telecinco tras 14 años.

Sin embargo, apenas unos días después del temido cerrojazo, Lozano reapareció en un evento y quiso explicar cómo está llevando que el programa haya terminado tras tantos años de emisión ininterrumpida.

De momento, está optando por no pisar su casa demasiado: "Ya lo dije siempre, que el día que me quedase en paro, que iba a estar todos los días en la calle y aquí estoy". Después de experimentar años muy duros pero también muy divertidos, ha decidido tomarse un merecido descanso y analizar tranquilamente su futuro profesional. Aunque admite haber salido afectada de su último programa, también asegura haber disfrutado enormemente de esa etapa: "Sí, yo he salido muy tocada de ese programa pero he disfrutado tanto".

Charly ofrece tres valiosos consejos a Lydia Lozano

Incluso su marido, Charly, preocupado por su bienestar, le ha recomendado que se tome un tiempo para descansar y "redecorar primero su cabeza, luego su vida y luego su armario, que es un desastre". Un consejo que su esposa agradeció mucho porque planea aprovechar este período para cuidar de sí misma y recargar energías.

En este nuevo capítulo de su vida, la conocida periodista se centrará en dedicarse a su marido y también aprovechará para visitar a sus amigos: "Por eso, a cuidarlo un poquito". Además, reveló emocionada sus planes de viajar por España, ya que algunos de sus amigos han adquirido casas en diferentes lugares del país. "Abad se ha comprado una casa en Menorca, me iré a verle. Otro amigo se ha cogido una casa, a lo mejor me voy a hacer una ruta por España", comentó entusiasmada.