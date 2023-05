La colaboradora de Sálvame que peor lo lleva para encontrar curro tras el cierre

Con la marabunta del portazo generando debate a nivel nacional este lunes el magacín de Telecinco abrió la semana de la mejor manera posible. Eso no quita para que se vayan al paro.

Aún no se han ido y ya les estamos echando menos... Después de la que se organizó este fin de semana con el anuncio del cierre de Sálvame el próximo 16 de junio, este lunes el magacín de Telecinco regresó a la parrilla y lo hizo presumiendo de sentido del humor.

Qué genio y figura @german_online hasta la... No hay sepultura que pueda soportar el talento del equipazo de Sálvame y de él #SálvameNoSeToca8M #SálvameNoSeToca #yoveosálvame #APOYOROCIO8M #AdaraSv8My pic.twitter.com/WkBe9nhyAI — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) May 8, 2023

No todo el mundo y desde luego no todos los programas tienen la capacidad de reaccionar de la mejor manera posible, pero allí estaban todos sentados en plató preparando su currículum junto a un experto para ponerse a buscar trabajo ahora que se van al paro: "Esto se acaba, pero no os agobiéis", fue el mensaje que un experto asesor laboral transmitió a los colaboradores , nada más empezar la tarde.

Y allí hubo un poco de todo pero por encima de las demás cosas, muchas risas, bromas y mucho reírse de sí mismo.

Mientras Belén Esteban aseguraba que algo tiene que buscarse porque la casa se le cae encima, hubo quien identificó al miembro de Sálvame que más difícil lo va a tener. Laura Fa lo tiene claro y cree que será la veterana Lydia Lozano: "Es la que lo tiene menos asumido y la que lo llevas peor". No en vano, explicó, le da la sensación de que la ha visto "más afectada" ante la noticia del fin de etapa.

"Esta acaba Sálvame y sigue con el mal rollo", se quejaba Lozano, negando con la cabeza, pero Fa insistía: "¿Por qué te lo tomas tan mal?". De hecho, no es la única que lo piensa y también Gema López coincidió en que Lydia será la que más echará de menos "todo lo que implica" y sus rutinas, por eso propuso una solución: "¿Y si vamos a su casa todas las tardes?".

Menuda maravilla de comienzo del #YoVeoSalvame de hoy



Esto es TELEVISIÓN EN MAYÚSCULAS



Cuanto de menos voy a echar estos momentos en las tardes de entre semana pic.twitter.com/6MrE0nEglv — M 📺 (@casasola_89) May 8, 2023

Ya a solas con el asesor laboral Jesús Ripoll, desveló que todos los programas en los que ha trabajado han durado mucho en el tiempo con lo que está "acostumbrada" a llevar un ritmo de vida "muy acelerado".



"Sálvame siempre ha sido un programa muy intenso", explicó recordando que han hecho de todo, hasta cocinar en directo, por eso el experto le planteó como reto resumir su currículum: "Máximo una hoja por cada diez años y necesitas que el primer párrafo, en dos frases, la persona que lee el currículum se quede con lo importante".