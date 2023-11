"Gran Hermano VIP 8" a punto de convertirse en la edición de los abandonos

Un nuevo abandono sobrevuela la casa de "Gran Hermano VIP", lo que podría convertir a esta edición del reality en la que más abandonos ha sufrido.

Esta nueva edición de "Gran Hermano VIP" se podría convertir en la edición de famosos con mayor número de abandonos. En la primera semana fue Oriana la que escogió abandonar el programa tras tener un fuerte desencuentro con la producción. Posteriormente fue Karina quien salía de la casa por decisión propia debido a su edad, y ahora hay otro concursante más que podría pedir que le sacaran de la casa.

Desde hace semanas, Javier Fernández lleva pidiendo a sus compañeros que le nominen para así poder salir expulsado, ya que el patinador está pasando sus peores momentos dentro de la casa y ha expresado en varias ocasiones su deseo de marcharse. Esta semana, el madrileño terminó entre los cuatro nominados por decisión de José Antonio Avilés, pero parece que el deseo de Javi de ser el expulsado no se va a cumplir.

La audiencia salva a Javi y si se marcha tendrá que pagar

Este martes Lara Álvarez se puso al frente del "Última Hora de GH VIP" para salvar a uno de los tres nominados que quedaban, Marta Castro, Naomi o Javi (recordemos que Carmen Alcayde fue salvada el domingo en el "Debate"). Aunque la presentadora creía que iba a dar una buena noticia, se llevó una importante sorpresa al descubrir que no fue así.

Tras ver los porcentajes ciegas, Javi volvía a expresar su deseo de marcharse: "Sé que Marta y Naomi quieren quedarse, y no es el mismo sentimiento que tengo yo". Pero a pesar de sus deseos, tal y como anunció Lara Álvarez, la audiencia había decidido que fuera Javi el salvado, una noticia que no le sentó demasiado bien.

Lara Álvarez tuvo la oportunidad de charlar con el patinador en el confesionario, donde este explicaba que "sé que me debería sentir muchísimo más contento, pero tengo esa sensación de querer volver a casa, ojalá no la tuviera". Lara quiso saber si el patinador seguía con su idea de marcharse de la casa, algo que él confirmaba: "Por una parte sigo pensando lo mismo, los sentimientos que tengo no son buenos... No estoy contento, no me divierto, tengo mucho tiempo para pensar y dar vueltas a volver a casa. a hacer mi rutina".

El programa entonces le hizo una propuesta a Javi: "Estás en un concurso en el que tienes que estar plenamente convencido, tienes que disfrutarlo. La audiencia te ha salvado con un porcentaje muy bajo. Quiero que te lo pienses bien, vamos a quedar aquí mañana a la misma hora, te dejo 24 horas para pensártelo, meditarlo con la almohada y te haré la pregunta de si quieres quedarte o prefieres abandonar".

Hay que recordar que si Javi decidiera abandonar tendría que pagar la famosa multa de "Gran Hermano". Porque al entrar al concurso, los famosos firman una cláusula por la cual solo podrán abandonar la casa por la audiencia o por un motivo familiar o de salud, para marcharse de cualquier otra forma deberán pagar 12.000€.