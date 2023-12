Alejandro Sancho sigue los pasos de Ángel Cristo y hace caja a costa de su madre

El hijo de la cantante María Jiménez ha seguido los pasos de Ángel Cristo y Jr. y Fran Rivera y ha acudido al programa "De viernes" para hablar sobre su infancia.

Una semana más, un nuevo famoso ha concedido una entrevista al programa "De viernes", en esta ocasión ha sido Alejandro Sancho, el hijo de la cantante sevillana María Jiménez, fallecida el pasado mes de septiembre, quien se ha sentado ante las cámaras del programa de Telecinco para hablar sobre su infancia y dar algunas declaraciones de lo más sorprendentes.

Alejandro Sancho da una entrevista que en las últimas semanas ya han dado personas como Ángel Cristo Jr., cuyas palabras sobre su infancia y la manera en que su madre, Bárbara Rey, le trataba no dejaron indiferente a nadie, y Fran Rivera, cuyos ataques a Isabel Pantoja han levantado muchas ampollas en Cantora.

La sorprendente revelación sobre lo que le hizo María Jiménez a su marido

Una de las declaraciones más sorprendente que ha hecho Alejandro Sancho sobre su infancia es la escena que vivió de pequeño y en la que su madre, María Jiménez, apuntó con una pistola a su padre, Pepe Sancho, provocando que Alejandro saliera huyendo de la casa. Y es que la infancia de Alejandro Sancho estuvo muy marcada por los duros enfrentamientos que tuvieron sus padres: "No volvería a las peleas de mis padres... Me creía que podía frenarlas, pero no".

De hecho, ese episodio en el que María Jiménez le apuntó a Pepe Sancho con una pistola, fue de lo más traumático para Alejandro: "Yo he vivido años con ese disparo, hasta que lo he contado". Alejandro, que en ese momento era pequeño intentó evitar que su madre disparara a su padre al grito de "no mamá, no mamá", pero presa del pánico acabó huyendo a casa de un amigo: "Me fui corriendo, oyendo un disparo mientras saltaba la valla y corría como un demonio... Llegué a casa de un amigo descalzo, corriendo durante 3 kilómetros, me abracé y me puse a llorar".

El hijo de María Jiménez también ha hablado sobre lo que le dijo su madre después de aquel traumático episodio, porque la cantante le aseguró que no quiso matar a Pepe Sancho y que el disparo fue al aire: "Me dijo: 'Si hubiera querido matarle, lo hubiera hecho, pero yo no soy una asesina'". Además, Alejandro ha contado que un día después de ese suceso, todos en su casa actuaron como si nada hubiera ocurrido: "Al día siguiente, todos en casa haciéndonos masajitos como si no hubiera pasado nada".