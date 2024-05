El zasca de Pilar Rubio a los medios, cansada de rumores sobre su matrimonio

La última ocasión en la que se vio obligada a zanjar la alerta de separación fue durante la celebración del cumpleaños de su marido, que publicó en las redes sociales.

Pilar Rubio no para de encadenar proyectos profesionales, pero su familia al lado de Sergio Ramos y sus cuatro hijos es lo primero. Así lo afirma tajante en su última entrevista, en la que sale de nuevo al paso de los rumores que señalan su matrimonio.

Aunque sigue recordando con nostalgia los dos años que pasó en París, ahora su vida está en el pueblo sevillano de Bollullos de la Mitación, donde la familia tiene una finca en la que Ramos comparte una de sus grandes pasiones, los caballos.

"Lo importante es vivir tu realidad"

Una vida muy distinta a la que ha llevado desde que iniciara su relación con el futbolista, con el que tiene cuatro hijos y desde donde intenta cubrir los numerosos compromisos profesionales en los que se encuentra inmersa, entre ellos su papel como jurado de El Desafío. Ahora, ha sido durante el lanzamiento de su nueva colección de bañadores con una firma con la colabora desde hace 5 años, donde se ha visto obligada de nuevo a desmontar las constantes informaciones que apuntan a persistentes crisis en su pareja y la familia de éste.

Pilar Rubio se pronuncia y explica la palabra que define su relación actual con Sergio Ramos https://t.co/Wqn9iBRang — Revista Clara (@revistaclara) May 1, 2024

El clan se trasladó de París a Sevilla al terminar él su etapa en el PSG y fichar por el club del Sánchez Pizjuán. Antes de viajar a Francia y después de volver, se han enfrentado siempre a lo mismo: rumores de crisis. Pero la que fuera colaborada de El Hormiguero tiene claro cómo afrontarlo: "Es que no los leo. De hecho, ahora mismo estoy con dos libros o estaba, porque acabo de terminar uno, así que los ratitos que tengo libres, cuando no tengo que leer guiones o estudiar inglés, me pongo a leer los libros que me gustan, que creo que es un tiempo mejor invertido".

Pilar Rubio, sobre su supuesta crisis con Sergio Ramos: "Es una telenovela ajena a nosotros" https://t.co/3v7Nr1ouay — Revista SEMANA (@semana_revista) May 2, 2024

A pesar de estar siempre en el punto de mira, la modelo lo tiene claro: “Soy consciente de que somos personajes públicos y todo el mundo tiene derecho a opinar. Incluso a inventar o decir lo que quieran. Lo importante es lo que tu vives en tu vida. Creo que es parte de ser personaje público. no pasa nada, de verdad. Lo importante es vivir tu realidad sabiendo que el tiempo es limitado en esta vida y no podemos malgastarlo en tonterías. Sería absurdo darle a alguien el poder de quitarte tiempo de tu vida. Mi tiempo lo decido yo, yo elijo a quién se lo doy o en qué lo empleo”, afirma tajante.