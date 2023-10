Bertín Osborne estalla contra la prensa y las cámaras le pillan

El presentador acudió a la gala que homenajeaba a su amigo "El Turronero" y fue preguntado sobre su futura paternidad junto a Gabriela Guillén, unas preguntas que no le gustaron.

Bertín Osborne ha puesto fin al retiro mediático en el que llevaba sumido varias semanas y ha vuelto a salir ante las cámaras para acudir a una entrega de premios en la que su amigo, 'El Turronero' fue uno de los galardonados. Esta vuelta a los focos ha provocado una gran expectación entre todos los medios, que querían escuchar las palabras del presentador sobre todas las polémicas en las que se ha visto envuelto en los últimos meses.

Aunque Bertín no se ha mostrado muy contento de toparse con los medios, y lo ha demostrado mostrándose muy enfadado con la prensa y enseñando una de sus peores caras. En su llegada al patio central de la fundación Cajasol, el cantante ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con los medios que allí le esperaban: "¿Queréis quitaros de en medios? ¡Que no voy a hablar con nadie! ¡Vale ya!".

Este enfado ha venido provocado por las constantes preguntas sobre cómo está llevando el embarazo de Gabriela Guillén, a quien además pidió una prueba de paternidad hace varias semanas. El madrileño ha obviado todas las preguntas relacionadas con su futura paternidad, y se ha centrado en intentar disfrutar de una velada en la que ha terminado siendo muy protagonista, porque 'El Turronero' no pudo acudir y tuvo que ser Bertín Osborne quien recogiera el premio de su amigo.

Bertín se excusa ante la prensa por su enfado

A pesar de ese enfado inicial, Bertín fue relajándose a medida que la velada avanzaba, e incluso llegó a disculparse con la prensa por su mala actitud inicial: "He venido zumbando, tampoco se puede llegar aquí y que os pongáis todos delante". El cantante no perdió la ocasión para lanzar un mensaje a Gabriela Guillén, la futura madre de su hijo: "No pienso hablar del tema, yo estoy fenomenal".

Bertín a la salida más calmado con la prensa: "Yo estoy fenomenal" . https://t.co/foL8bWVZnE pic.twitter.com/a9F2h0ds4t — Carito (@770carito) October 20, 2023

Hay que recordar que la relación entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén lleva mucho tiempo rota, especialmente después de que el cantante le pidiera una prueba de paternidad del bebé una vez este nazca, lo que provocó que la modelo le pidiera más dinero, algo que tampoco ha sucedido.

De hecho, Bertín ha hecho todo lo contrario, y en las últimas semanas ha dejado de enviar dinero a Gabriela Guillén después de que la modelo no quisiera firmar ante notario un documento que justificara esos 9 ingresos que el presentador le ha realizado desde el mes de abril.