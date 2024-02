Tras "ser vetada por Mediaset" Lydia Lozano se cuela en la parrilla de Telecinco

Desde que Sálvame echó el cerrojazo definitivo a sus puertas se ha hablado mucho de la presencia en la cadena de sus colaboradores, pero ahora la "censura" ha encontrado un recoveco.

Como sucedió con su compañera de equipo Terelu Campos, tras el cierre de Sálvame Lydia Lozano se ha convertido en una de las grandes bazas estrella de la programación de La 1 de TVE. No solo desde el staff del Mañaneros de Jaime Cantizano donde colabora igual que Terelu, sino también en sus diferentes talents, igual que Campos. Una desde Bake Off otra desde Bailando con las Estrellas, aunque de momento no se le está dando demasiado bien.

Qué OBRA DE ARTE Lydia Lozano llorando en la publica porque le han dicho que parece un “paquetillo” pic.twitter.com/z6mBnh418t — ZORRISTA | Sálvame a Netflix ya pls (@sanxisco) February 13, 2024

Y fue en la presentación de este último donde Lydia se quejó de que tanto ella como el resto de sus compañeros de Sálvame estaban vetados en Mediaset, algo que ya denunció hace tiempo Kiko Matamoros.

Quizá por ello ha llamado bastante la atención que el nombre de la periodista se haya colado por sorpresa en uno de los grandes formatos estrella de la cadena donde tiene depositadas muchas esperanzas para recuperar el terreno perdido en los audímetros: el concurso Reacción en Cadena.

Todo porque Lozano se convirtió en protagonista de una de las pruebas. A saber, en la sección Una lleva a la otra, los Mozos de Arousa y sus rivales tenían que adivinar una palabra que estuviera relacionada con Lydia y empezaba por la letra L. El trío gallego que triunfa entre los espectadores no lo dudó: "Por Charly, Lydia Lozano".

El presentador Ion Aramendi, lejos de pasar por encima del asunto, no dudó en ahondar al tiempo que daba la respuesta por correcta: "Lydia Lozano, la conocida periodista y persona esencial dentro del mundo del corazón y además una maravillosa amiga. Un beso para Lydia Lozano que es un amor", sentenciaba contradiciendo de alguna manera el veto de marras.

A pesar de lo amoroso del concurso, este miércoles Día de San Valentín Reacción en Cadena no tuvo su mejor jornada en los audímetros y el concurso de Telecinco anotó un 10.4% de cuota de pantalla y 1.098.000 espectadores, sus cifras combinadas más discretas desde hace más de un mes.