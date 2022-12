Terelu Campos recibe de Mediaset uno de los mejores regalos posibles por Navidad

La presentadora y colaboradora del grupo finalmente ha recibido el detalle que tanto tiempo lleva esperando desde que comenzó su carrera en Telecinco y que parecía que nunca llegaría.

Papá Noel también ha pasado por Mediaset "dejando" algún que otro regalo. El grupo de comunicación ha decidido premiar a una de sus presentadoras más conocidas. Terelu Campos recibió un regalo por parte de la compañía en pleno directo en un momento, en la última entrega de Sálvame, y no pudo evitar compartir la alegría y, por supuesto, la sorpresa por ese detalle tan esperado. Y es que, tal y como mostró Telecinco públicamente, han decidido colgar su foto en los pasillas que conectan el plató del programa con el resto de instalaciones, junto al resto de sus compañeros.

Pese a que la malagueña lleva muchos años trabajando en Mediaset, su fotografía no se encontraba en el "pasillo de la fama" del grupo, donde se encuentra las principales caras como algunos de sus compañeros, entre los que se encuentran María Patiño, Emma García o Jorge Javier Vázquez. Al final, la Navidad "ha hecho su magia" y obtuvo su mayor deseo por años, dándole la sorpresa en pleno directo.



Terelu no puede evitar emocionarse al ver la foto

Sálvame supo crear expectación y, tras varias horas promocionando que había un regalo para Terelu, el equipo del programa le vendó los ojos junto a María Patiño y las sacaron del estudio. La primera en quitarse la cinta sería la gallega, quien aseguró sentirse satisfecha de la decisión que se había tomado por la ilusión que supone el gesto, pues la foto de la Campos se encuentra junto a la suya: "Estoy orgullosa".

Pero el mejor momento llegaría cuando Terelu se quitó la venda y no pudo esconder su emoción. La colaboradora se mostró muy agradecida por este regalo navideño de Mediaset, donde tantos años lleva trabajando: "¡Me encanta! Me encanta estar frente a una cafetería porque me encanta una barra pero, sobre todo porque es el esfuerzo de muchos años", expresaba con lágrimas en los ojos y abrazándose a sus compañeros con los que trabaja cada tarde.