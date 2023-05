Cristiano y Georgina zanjan los rumores de crisis al estilo Instagram

El ex jugador del Real Madrid y su compañera han lanzado sendos mensajes en sus redes sociales para que sus casi 580 millones de seguidores sepan que son felices, pese a los bulos.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son, sin duda, una de las parejas más mediáticas del mundo. Sin embargo, en las últimas fechas desde diversos medios se ha especulado que podían estar atravesando su crisis más profunda.

Georgina se ha encargado de alejar esos rumores con unas declaraciones muy contundentes contra todos los que están explotando en los medios su situación personal con el luso: "El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree", escribió en su Instagram sobre una imagen nocturna del cielo y las estrellas.

Con esta frase de Romeo Santos, que recoge en su canción ‘Si yo muero’, la influencer ha querido dejar claro que no son ciertos los rumores que se han extendido como la pólvora sobre su crisis más profunda, desvelada en un programa de la televisión portuguesa y avivada posteriormente por un presunto piloto del jet privado que ha relatado las continuas broncas que mantenienen en el avión.

Sin embargo, faltaba la respuesta también de Cristiano Ronaldo. La estrella portuguesa no ha tardado en reaccionar y lo ha hecho también de una manera firme para apoyar a su pareja y espantar de una vez por todas la supuesta crisis que habrían pasado. La estrella portuguesa publicó una foto de él y Georgina dándose un beso con sendas copas de un cóctel en las manos. “Brindis por el amor” (“Cheers to love”), escribió el futbolista, sumándose a la reivindicación de su compañera sobre su estabilidad emocional.

El programa 'Noite das Estrelas', de la cadena lusa CMTV, y varios medios portugueses más no dudan en asegurar que Cristiano está "cansado" de la actitud que adopta Georgina Rodríguez, la cual describen como "alejada de la realidad, forzada y frívola".

"Cristiano, harto de ella"

La presunta crisis de Cris y Gío se convirtió en el debate principal del famoso programa televisivo portugués, en el que el psicólogo Quintino Aire,basándose en la actitud de la pareja en diferentes actos públicos juntos de las últimas semanas, sacó las citadas conclusiones de que la relación se desmorona y sus resultados no dejan a nadie indiferente.

"Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que, cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos por qué está cada vez más alejado de su familia", dijo el prestigioso médico durante la tertulia.

Daniel Nascimento, periodista y colaborador del programa, agregó en la tertulia: "Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada".