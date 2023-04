Cristiano y Georgina, en crisis porque ella está "crecida"

Algunos medios lusos aseguran que el futbolista no está de acuerdo con el estilo de vida de la modelo y achacan la aparente infelicidad del futbolista a estar alejado de su madre.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no desaprovechan ninguna ocasión, sobre todo ella, para exhibir su amor al mundo a través sus perfiles de Instagram con millones de seguidores, una relación que han reforzado los testimonios de la modelo en su reality de Netflix, 'Soy Georgina', sobre su convivencia con el astro portugués.

😔 ¿TODO SE ACABÓ?#CentralFOX | Cristiano Ronaldo estaría harto de la actitud que tomó Georgina tras el famoso reality show 😶https://t.co/cvcKYM4ESO — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 22, 2023

Lejos de contestar en las redes sociales a los continuos rumores sobre posibles crisis en su relación como pareja, ninguno de los dos invierte un segundo en desmentidos o comunicados, todo lo contrario: siguen su vida en Riad como si todo fuera viento en popa y ajenos a las polémicas.

Cristiano Ronaldo on if he will marry Georgina Rodriguez. pic.twitter.com/CEupSMEz4V — Onate George Brown (@IsGeeboy) April 14, 2023

Sin embargo, esta vez, ha sido la televisión portuguesa la que ha apostado fuerte por una gran crisis de la pareja actualmente, afirmando contundentemente que el deportista tan querido para sus paisanos "está harto de ella".

El programa 'Noite das Estrelas', de la cadena lusa CMTV, y varios medios portugueses más no dudan en asegurar que Cristiano está "cansado" de la actitud que adopta Georgina Rodríguez, la cual describen como "alejada de la realidad, forzada y frívola".

"Cristiano, harto de ella"

La presunta crisis de Cris y Gío se convirtió en el debate principal del famoso programa televisivo portugués, en el que el psicólogo Quintino Aire, basándose en la actitud de la pareja en diferentes actos públicos juntos de las últimas semanas, sacó las citadas conclusiones de que la relación se desmorona y sus resultados no dejan a nadie indiferente.

"Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que, cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos por qué está cada vez más alejado de su familia", dijo el prestigioso médico durante la tertulia.

#CR7 🥳🎉🎂 Este 18 de abril, Bella Esmeralda, hija de #Cristiano #Ronaldo y #Georgina Rodríguez cumple su primer año de vida.

“Felicidades por tu primer año de vida, mi amor. ¡Papá te quiere mucho!”, dijo el bicho. pic.twitter.com/pPR6AWsS0K — NeuronaSV (@NeuronaSV) April 18, 2023

Daniel Nascimento, periodista y colaborador del programa, agregó en la tertulia: "Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada".

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez alquilan por 10.000 € una de sus residencias madrileñas, ¿quieres verla? 🏡 https://t.co/giZVwyoq4t — Revista ¡HOLA! (@hola) April 17, 2023

Leo Caeiro: "No habrá boda"

Otro tertuliano muy amigo de la madre del futbolista, Leo Caeiro, afirmó: "Hace meses lo llevo diciendo. No están bien y es probable que se separen. La realidad es que CR7 está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda. Están juntos para alimentar el producto".

En el programa existió sólo una voz que defendió a la modelo, fue Filipa Castro, amiga de Cristiano, y saltó para defender a ambos: "Puedo afirmar de una fuente cien por cien fiable que están como siempre. Súper bien. Esto son historias, chismes encargados por gente que no soporta a Gio. Son una pareja que tiene amor para dar y regalar".