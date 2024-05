Ana María Aldón enfurece al leer su modus operandi: amenazas a periodistas

La ex de Ortega Cano está enojada, enfadada, alterada, exultante, cabreada porque ha leído en ESdiario su mejor semblanza: que paga su casa con el regalo mensual del torero.



Viernes. 14.55 horas. 24 de mayo. La ex mujer de José Ortega Cano decide destapar su estado de confort en su perfil de niña superviviente, mujer, madre buena y esposa complaciente. Ana María Aldón responde al enfrentarse a su verdad publicada en ESdiario. Altiva y amenazante. Así lo ha demostrado ahora. Y con un vestuario no confeccionado es el sótano donde cosía o parecía. Ha regresado con la toga de letrada.

Ahora es profesional del derecho. En poco tiempo. Es rápida. Mucho más que el tiempo que tardó en conquistar a José Ortega Cano en aquella excursión organizada de mujeres jubiladas y jóvenes promesas.

La exmujer de José Ortega Cano está enojada

La que un día prometiera amor eterno al torero cartagenero con una exclusiva en la revista Hola donde la propia protagonista decidió quien debía aparecer y quienes no. Ella gestionó quienes eran los más potentes para cobrar más.

La ex de Ortega Cano hoy está enojada, enfadada, alterada, exultante, cabreada porque ha leído en ESdiario su mejor semblanza. La protagonista es ella. La presunta maestra de las costuras ha enloquecido con unos y otros. La historia de una custodia compartida con abono de 1.200 euros por parte del progenitor masculino.

Historia del tiempo presente. El enfado de la España igualitaria. Si fuese al contrario había manifestaciones convocadas por Ana María Aldón y su grupo de iguales. Los extremos muy colorados. Ya pasó con Rocío Carrasco.

El enfado de Ana María puede ser producto de una necesidad. Quiere contestar en un medio de comunicación a su presunto disgusto. Grande. Enorme. Gigantesco. Como un almacén donde se compra ropa china y se pone otra etiqueta de diseño.

Aldón, la mujer que consiguió su título de diseño y patronaje en una escuela privada de Madrid y pagado por el mundo del toro, el macho. Ahora, está rabiosa. Una rabia que finalizará cuando su programa le dé altavoz.

Todo parece indicar y sin confirmar que su mayor intención es aparecer este sábado en televisión. Demos 24 horas. Posiblemente mirará fijamente a cámara. Amenazará. Y mientras otros dirán me gusta la fruta.

Ana María es una profesional. El disgusto de la ex mujer de Ortega Cano finalizará cuando cobre por su intervención, por y gracias a la información de ESdiario. La vida es caprichosa y no lo escribe Serrat.

Ana María Aldón tiene la opción de presentar el convenio regulador que firmó Ortega Cano

Ha escrito a este periódico para amenazar. Advertir. Aconsejar. Y señalar. Es una gran asesora de la imprudencia. Una decisión. La suya. El silencio de su vida ha finalizado. Su verdad también.

Este fin de semana tiene posibilidad de presentar ante el programa donde colabora Fiesta el convenio regulador que le hizo firmar al hombre con el que compartió parte de su nueva vida y un nuevo fruto en común.

ESdiario desenmascara a la mujer que no fue de víctima y tan sólo el tiempo demostrará quien se halla detrás de la mujer que vendía plátanos e iba de excursiones. El 11 de junio de 2018 en la Sala Florida Park de Madrid estaban los que ocupaban su vida. Después los expulsó. Le interesaba otra hoja de ruta. Los suyos no aparecieron porque no contaban. El tiempo ha cambiado. Historia vivida.