Segunda enemiga de Ortega Cano confirmada como concursante de Supervivientes

A este paso esta va a ser la edición del reality de aventuras de las peores pesadillas del torero porque a la participación de Gema Aldón, hija de Ana María, se suma la de Patricia Donoso.

Malas noticias televisivas para José Ortega Cano y que no tienen nada que ver con sus propios planes profesionales. Y es que por si no tuviera suficiente con su exmujer, Ana María Aldón, lanzando dardos desde la pequeña pantalla y las cabeceras de las revistas, recientemente se confirmó que la hija de ésta, Gema, participará en el nuevo Supervivientes y no se puede decir que el torero sea precisamente su devoción, sino más bien todo lo contrario.

Claro que si alguien pensaba que esto era todo es que no conoce a Telecinco, que confirmó este martes (apenas unas horas después) que la segunda concursante confirmada del reality de aventuras es Patricia Donoso... otra de las integrantes de la lista negra de Ortega Cano.

Cabe recordar que desde que interviniera en Sálvame asegurando haber tenido una "relación platónica" con Ortega Cano, Patricia Donoso se ha convertido en un personaje habitual de la crónica rosa de Mediaset y no ha parado de dar titulares y generar polémica con su estilo de vida, un día a día de vértigo plagado de lujos.

Eso por no hablar de sus presuntos romances con algunos personajes famosos como el propio Ortega Cano o Albano Carrisi, que amenazó incluso con denunciarla.