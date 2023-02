Gloria Camila saca la artillería contra Gema Aldón al fichar por Supervivientes

Gema Aldón y Gloria Camila han protagonizado muchos enfrentamientos públicos. Esta vez, la hermana de Rocío Carrasco ha cargado contra Gema por su fichaje por el programa de Telecinco.

Gloria Camila Ortega y Gema Aldón no sólo se llevan mal, sino que, en el último capítulo de su relación, han llegado a insultarse e, incluso, a amenazarse con romperse la cara.

Las respectivas hijas de Ortega Cano y Ana María Aldón, fieles defensoras de sus padres, han llevado su "propia lucha" y la hija del torero ha dicho basta, después de que 'Yotele' anunciara el fichaje de Gema Aldón como concursante de la próxima edición de 'Supervivientes', que ya está arrancando los motores.

Una noticia que ha ofendido tremendamente a la hija de Rocío Jurado y así lo ha hecho saber a través de sus redes sociales poniendo como banda sonora la canción 'Rata de dos patas', de Paquita la del Barrio.

Gloria Camila prende fuego al reaccionar así al fichaje de Gema Aldón po... https://t.co/NPOYsljahs a través de @YouTube — ULTIMA HORA (@ULTIMAHORA0) February 11, 2023

La influencer ha compartido en sus historias de Instagram la fotografía de la noticia en la que se confirma a Gema Aldón como próxima superviviente de la edición que está a punto de arrancar. Junto a la imagen ha escrito lo siguiente: "Enhorabuena Gema and company. Os felicito primero por el buen repre que habéis tenido para gestionar todo esto, y también porque LO HABÉIS HECHO DE PUTA MADRE hasta conseguir lo que queríais. Al final, nunca me equivoqué. Espero que recojas MUCHA YUCA", ha comenzado escribiendo en su perfil de Instagram con mucha ironía.

Además, Gloria Camila Ortega ha compartido un mensaje de Whatsapp que Gema Aldón le envió en junio de 2022 y que deja clara la nefasta relación que había entre ellas: "La próxima vez que vuelvas a hablar mal de mi familia, me lo vas a tener que decir a la cara pedazo de cerda. Sinvergüenza. Ni a mí ni a mi madre ni mucho menos a mi hermano le hace falta ser de tu familia de mierda que lo único que hace es vender a los demás. No te paso más ni una. Ya no te metas más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre, que lo único que ha hecho estos diez años ha sido ayudarte en todo. Hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera. No te paso ni una más. La próxima vez que abras tu sucia boca mal a mi madre yo misma me encargaré de cerrártela. Ciao ciao", le escribía Gema Aldón hace unos meses.

Junto a esta contundente publicación, que no hace más que avivar la guerra entre las dos familias, ha asegurado que "y ya no me pienso callar más. Ja. Que empiecen los juegos del hambre", sentenciaba sobre el tema.

Unas duras palabras contra la hija de la diseñadora que no podría hacer otra cosa que distanciar todavía más a Ana María Aldón y Ortega Cano. De hecho, este jueves 9 de febrero el diestro organizó el cumpleaños del hijo que tienen en común, José María, y ni rastro de su madre en el parque infantil donde tuvo lugar la celebración. Una fiesta a la que sí acudieron algunos miembros de la familia del torero como Gloria Camila, Rosa Benito, Rosario Mohedano o Aniceto.

Gema Aldón responde a la hija del torero

De momento, Gema Aldón no se ha pronunciado sobre la noticia de su entrada en 'Supervivientes', ya que de momento no es un fichaje oficial. Sin embargo, sí que ha compartido una foto desde sus vacaciones en Tenerife con una frase repleta de intenciones: "Ladran, eso significa que cabalgamos". ¿Podría ser una clara referencia a Gloria Camila Ortega? Estamos seguros de que así es.