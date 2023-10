El enfrentamiento entre Ana Obregón y Victoria Beckham al descubierto en Netflix

El documental sobre David Beckham que ha publicado la plataforma de streaming ha dado a conocer un enfrentamiento que vivieron la presentadora española y la esposa del futbolista en 2005.

A pesar de que ya han pasado un par de días desde que Netflix estrenara su documental sobre David Beckham, este ha seguido dando que hablar, especialmente en nuestro país. Y es que en dicho documental, el exfutbolista y su esposa, Victoria Beckham, reconocían que la etapa que ambos vivieron en España, cuando el inglés militaba en el Real Madrid, fue una de las más complicadas de su vida.

¿Victoria es clase obrera? David Beckham hace la verificación de datos 🎯#Beckham pic.twitter.com/LBeCqk0rwu — Netflix España (@NetflixES) October 5, 2023

"Fue el periodo más duro de nuestra relación, porque parecía que todo el mundo estaba en nuestra contra", explicaba Victoria Beckham en el documental, en el que también ha hablado por primera vez de la supuesta infidelidad de David con la española Rebecca Loos asegurando que "nunca en mi vida había sido tan infeliz".

Victoria recuerda su momento más complicado con David

Uno de los periodos más complicado del matrimonio de los Beckham transcurrió en abril de 2004, cuando David Beckham ya se había trasladado a Madrid pero Victoria todavía estaba en Londres preparando el traslado. Fue entonces cuando un tabloide se hizo eco de una supuesta relación que el exfutbolista mantenía con su asistente personal: "Nos teníamos el uno al otro, pero cuando estuvimos en España no parecía que fuera así, y eso es lo triste".

"Era la primera vez que a Victoria y a mí nos ponían bajo ese tipo de presión en nuestro matrimonio... Creo que ambos nos dábamos cuenta de que no nos estábamos perdiendo, sino hundiendo", explica David en el documental. Además, el exfutbolista ha confesado no saber como lo superaron: "Verla herida fue increíblemente difícil, pero somos luchadores y en ese momento necesitábamos luchar el uno por el otro, necesitábamos luchar por nuestra familia".

Ana Obregón y Victoria Beckham se enfrentaron en un gimnasio

Además de con Rebecca Loos, a David Beckham se le relacionó con una cara conocida de la televisión española en aquel momento, Ana Obregón. Fue en 2005, cuando el futbolista y la actriz se alojaban en el mismo hotel en Madrid, cuando aparecieron varios rumores sobre un supuesto romance entre ambos, rumores que la propia actriz se encargó de desmentir.

Pero a la Spice Girl no debió gustarle que Ana Obregón hablara tanto de su marido, pues un día cuando coincidieron en un gimnasio de Madrid ambas tuvieron un enfrentamiento. Al parecer, la británica se dirigió a la española insultándola y pidiéndole que se alejara de su marido, algo que Ana Obregón contó en su día a la revista ¡HOLA!: "Se acercó a mí y empezó a insultarme y me pidió que me alejase de su marido. Me dijo que cómo podía ir tan mal vestida... que cómo iba a estar su marido interesado en una vieja como yo y que lo único que yo quería era salir en el '¡HOLA!' a costa de David".

Tras ese incidente, Victoria y Ana Obregón fueron las protagonistas durante días de las portadas de lo periódicos ingleses. Además, la esposa del futbolista nunca respondió a las preguntas que le hicieron sobre el supuesto romance de David y Ana, ni sobre el enfrentamiento que tuvieron ambas en el gimnasio.