"Hostias como panes" salvaron la vida a Hiba Abouk y resucitaron a Dani Martínez

No es muy dada la actriz a compartir aspectos íntimos de su vida privada pero el humorista y presentador tiene un don a la hora de seducir a los personajes famosos más dispares...

Nueva entrega en Cuatro de Martínez y Hermanos y nuevo rosario de titulares sobre la vida más desconocida de los personajes famosos del cine y la televisión. En esta ocasion le tocó el turno a la actriz Hiba Abouk, una de las invitadas del último programa junto a Leo Harlem y Paco León.

Sincera y natural, Abouk desveló algunas de las claves para mantener la salud en todos los sentidos y en concreto para ella ha sido crucial practicar el boxeo, una de sus grandes pasiones y deporte que practica a diario.

A preguntas de Dani Martínez, Hiba explicó que a ella no se le han escapado tantos golpes que no quería o sin intención de hacer daño como a su entrenador pero lo que sí quiso dejar claro es que a "a mi el boxeo me ha salvado la vida".

El presentador aseguró que le han comentado que "da hostias como panes", algo que confirmó la propia aludida. Claro que no hay mal que por bien no venga porque ahora tiene un proyecto de acción entre manos y quiere realizar todas las escenas sin dobles ni nada: "Me tengo que preparar bastante... quiero hacerme todas las escenas de acción, a ver si lo consigo".

Dado que el formato permite todo tipo de improvisaciones, el humorista propuso a la actriz una demostración de cómo serían unas series de boxeo. Ni corto ni perezoso cogió unos cojines para simular que era el entrenador pero se asustó un poco al descubrir que Abouk era zurda.

Sea como fuere se pusieron a entrenar y hasta con efectos especiales de golpes para darle más credibilidad.

Claro que no fue el único momentazo que dio Hiba Abouk, que también desveló ante el asombro generalizado que la han confundido varias veces con Angelina Jolie, hasta el punto de que una vez le pasó con el mismísimo Brad Pitt (exmarido de la actriz norteamericana).

Martínez y Hermanos recupera terreno para Cuatro

Puro entretenimiento televisivo que ayudó a Martínez y Hermanos a mejorar sus cifras en Cuatro, subiendo este lunes en los audímetros hasta el 7.1% de share y los 664.000 espectadores, su mayor número desde que empezó su nueva temporada en la cadena de Mediaset.

Suficiente para hacerse con el bronce y superar a La Sexta con El Taquillazo: Midway (7% y 580.000) y a La 1 con Baila como Puedas (5.8% y 481.000).

En el otro extremo del rankgin, Antena 3 anotó para Hermanos un 14.2% y 1.003.000 mientras el nuevo Mental Masters de Telecinco cosechó un 11.5% y 1.145.000.