Dani Martínez "resucita" a Lorena Castell y su ataque de pánico alborota Cuatro

El humorista, presentador y showman dejó a más de un espectador y de dos con la boca abierta gracias a la inestimable colaboración de la otrora omnipresente colaboradora televisiva.

Noche de novedades y reencuentros la de este lunes en Cuatro para comenzar la semana por todo lo alto. Después de su paso por Movistar Plus, el programa de Dani Martínez Martínez y Hermanos comenzó una nueva andadura en la pequeña de Mediaset y lo hizo recuperando a una vieja conocida de la pequeña pantalla tras algún tiempo alejada de la primera línea televisiva.

Y es que por el plató de Martínez pasaron tres invitados por "caja", en concreto por la caja del presentador participando en divertidos juegos y también contando anécdotas y aventuras que nunca antes habían contado en la pequeña pantalla.

Una de las más comprometidas y sinceras fue Lorena Castell. La que fuera rostro omnipresente de la parrilla en programas diarios como el Zapeando de La Sexta volvió a primera línea y se mostró tan sincera y espontánea como la recordaban los espectadores.

Las confesiones de Lorena Castell en "Martínez y Hermanos"

De hecho, en la sección Rompiendo Hielo desveló un ataque de pánico que sufrió en público en uno de sus espectáculos: "Fue en uno de los espectáculos que yo tengo, en el bingo. Una de las veces que tuve que subir, de repente, me quedé en blanco y colapsada total. Es un poco improvisación y cosas que yo cuento. No había manera. Estaba atascada".

Según confesó, cuando se pone nerviosa le da por reírse: "Es una cosa muy absurda. Yo intento salir del atolladero y no me vale ni mirar una cara para inventarme algo gracioso. Es una sensación entre sentirte ridícula y que la gente piense que has bebido, cuando tú estás sintiéndote enfuscada y payasa, viendo que la gente es receptiva. A pesar de que tú estás hundida, la gente no para de reírse. Es una cosa contradictoria, de pasarlo mal de verdad".

Cuando Dani Martínez le preguntó cuánto duró ese ataque de pánico más de un espectador se quedó atónito: "Quince minutos. ¿Sabes eso de que quieres hablar y no puedes? Quieres decir algo pero tu cabeza está tan aturullada que es incapaz de soltar nada. Cuando conseguí decir algo fue riéndome, por lo que el espectador se reía pero por dentro lo estaba pasando mal".

Las confesiones de Lorena Castell y el desparpajo que Dani Martínez ya había demostrado en Movistar le valieron a Cuatro para comenzar la semana en los audímetros subiendo en esta nueva etapa de Martínez y Hermanos, que le dio a la Mediaset en su primer asalto un 7.1% de cuota de pantalla y 651.000 espectadores, sus mejores registros desde hace tres lunes con las últimas entregas del Planeta Calleja de Jesús Calleja.