Terelu Campos y Carmen Borrego, indignadas por la última traición familiar

Se enteraron viendo la televisión de que habían ido a ver a su madre y ellas no tenían ninguna constancia de esa visita. Las hermanas no han dudado en adoptar medidas urgentes.

Terelu Campos y Carmen Borrego han decidido cortar por lo sano con Gustavo, el famoso chófer de la familia Campos que tantos minutos de televisión a ocupado con sus intrigas, sospechas, fidelidades e infidelidades. En esta ocasión, ha sido la causalidad la que ha desvelado la traición que ha obligado a las hermanas a romper con el popular personaje.

Terelu Campos come ta como es la situación en la familia de María Teresa Campos. Fuente: Europa Press pic.twitter.com/nSxnIAYZte — Show España (@ShowEspana) July 19, 2023

¿Y qué ha hecho Gustavo para molestar tanto a las hijas de María Teresa Campos?

Esta semana, Yusan Acha, quien estuvo al frente como director de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’, acudió como invitado al programa ‘Así es la vida’ para rememorar la última entrevista que le hizo Martí Teresa Campos a Carmen Sevilla en el espacio televisivo que él dirigió y que tuvo tanto éxito en su momento.

En el transcurso de la entrevista con Sandra Barneda, Yusan confesó que sigue teniendo relación con María Teresa Campos, va a visitarla a su casa y ha contado cómo se encuentra. “Si echa algo en falta, más que la tele es la gente. Le daba la vida”, contó refiriéndose al calor y el cariño del público que la paraba por la calle.

Sobre el actual estado de salud de la madre de Terelu y Carmen Borrego., no dudó en manifestar que “está bien. Está en su casa, tranquila. Tengo la suerte de poder irla a ver. Ella es feliz a ratos. Ve muy poco la tele. Está bien, está tranquila, en su casa, apartada de todo. Vive lo que le ha tocado vivir. Tiene un deterioro cognitivo importante y vive día a día”.

Estas palabras dejaron estupefactas a Terelu y Carmen, que se enteraban muy extrañadas de que Yusan había visitado a su madre y ellas no tenían ninguna constancia de ello.

El enfado de las Campos

Contó Aurelio Manzano en el programa 'Fiesta' que Carmen Borrego comentó que le parecía raro que Yusan hablara de su madre cuando llevaba bastante tiempo sin verla, a lo que Gustavo, el chófer, confesó que sí que había estado en la casa y que él mismo lo vio: “Yo le he traído”.

“¿A cuento de qué?”, preguntó Carmen Borrego, visiblemente molesta. Y es aquí cuando tanto Carmen como Terelu Campos se enfadaron con Gustavo, pues entienden que este tendría que haberlas avisado de esta visita, lo cual consideran que es una traición a la familia.

Terelu se encuentra en estos momentos en Miami, donde ya se ha comenzado a grabar el programa de Netflix que protagonizarán un buen número de ex colaboradores de ‘Sálvame'.

Antes de tomar el vuelo, la hija mayor de María Teresa atendió a la prensa y, con cara circunspecta, no dudó en señalar que lo que peor lleva es: “Dejar aquí a mi madre. Es que me pongo mala”, confesaba la colaboradora televisiva.

La complicada situación de Carmen Borrego tras la marcha de Terelu a Estados Unidos https://t.co/ew3qZ1TSP2 — Revista SEMANA (@semana_revista) July 20, 2023

Terelu confirmó que durante una temporada será Carmen Borrego, su hermana, la que se responsabilizará del cuidado de su madre, algo para lo que, en los últimos tiempos, dado su delicado de salud, se van turnando por días. No obstante, Borrego no está atravesando una buena racha emocional, llegando incluso a confesar recientemente que "llevo los ocho peores meses de mi vida. No quiero quitarme la vida, pero quiero apartarme de la vida", declaraba sobre el tiempo en el que se ha ido agravando la salud de su madre”.