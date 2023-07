Explosión nuclear contra Chabeli Navarro: 10.000 euros y 2.200 al mes de Bertín

El toma y daca entre la tronista y el cantante a cuenta del "aborto" que le ha puesto en el disparadero no cesa. El cantante ha sacado las pruebas ante notario que la dejan tiritando.

Lo de Bertín Osborne y Chabeli Navarro se ha convertido en una especie de tie break de declaraciones del que parece que los dos pueden salir maltrechos porque ninguno parece dispuesto a dar su brazo a torcer.

Tras las declaraciones de la tronista este fin de semana, el cantante ha enviado un comunicado al programa Así es la vida en el que cuenta no solo cómo reaccionó ante la noticia del embarazo sino también los detalles del documento que firmaron. Más aún, asegura que la animó a continuar con el embarazo y que, a pesar de que ella dijo no saber con exactitud quién era el padre, se ofreció a ayudarle económicamente.





Según Bertín Osborne, Chabeli Navarro no firmó un contrato con él pero sí una “declaración ante notario”. En concreto, el 18 de noviembre de 2021. Un texto en el que, entre otras cosas, se dice que la ex de Mujeres y Hombres y Viceversa “es consciente del daño moral provocado” y que quiere comprometerse para hacer “todo lo que esté en su mano” para que las informaciones “cesen”.

Por otro lado, en este texto manifestaría sus dudas con respecto a su embarazo: “Manifiesta expresamente no poder asegurar quién es el progenitor”. Además, reconocería que el presentador la habría “animado a seguir adelante con el embarazo” y a ayudarle “de manera altruista y generosa” sabiendo que había perdido su trabajo, que tiene una hija a su cargo y que su economía era precaria: “La señora Navarro está agradecida a la atención recibida en todo momento por don Norberto Ortiz Osborne, quien siempre le ha otorgado un trato respetuoso”.

Los 10.000 euros y 2.200 mensuales de Bertín Osborne a Chabeli Navarro

Es más, a pesar de que ella habría expresado sus dudas con respecto a la paternidad del bebé, él le ofrecía ayuda: “En mi intención de ayudarla, aun no sabiendo nada más de su presunto embarazo, ni quién sería el padre, convine en entregarle ante su precaria situación 10.000 euros más la cifra de 2.200 mensuales durante nueve meses para ayudarla y estar tranquilo en conciencia”.

Sin embargo, “nunca” supo nada más de ella: “No sé si estuvo embarazada o si no lo estuvo. Si lo estuvo no supe si interrumpió el embarazo o no lo hizo. Jamás volvimos a saber de ella hasta sus declaraciones públicas de hace pocos días. Esa es la historia y, a la vista de los hechos, me reservo cuantas acciones legales sean necesarias para defender la verdad”, concluye Osborne.