Loly Álvarez termina de desmantelar el "solar" del programa de Sandra Barneda

Tal vez en un intento a la desesperada de lograr cautivar el interés del público, el magacín de tarde de Telecinco recurrió a una leyenda de la pequeña pantalla de la época de Paco Porras...

No hay manera. Por más vueltas que da a sus contenidos y cambia los registros, Así es la Vida no solo no mejora las cifras que hacía Sálvame sino que la cosa va de mal en peor... Cada día que pasa parece mayor la distancia con Antena 3 y quizá en un intento a la desesperada por dar con los contenidos que seduzcan e interesen al público de nuevo, el magacín de Sandra Barneda recurrió este miércoles a un personaje otrora omnipresente. Un emblema del universo "friki" que en el pasado copó horas de televisión junto a personajes como Paco Porras, Arlequín, Tony Genil, Leonardo Dantés o Yurena (la artista antes llamada Tamara).

Loly Álvarez volvió a primer plano de la mano de Barneda y habló como nunca de un episodio que generó gran interés mediático hace la friolera de 22 años. Solo los lectores más mayores se acordarán de ello...

"Así es la Vida" de Sandra Barneda se sumerge en la "arqueología del corazón"

En aquel momento Loly Álvarez, Montse Páez y Arlequín acabaron con el morro de su coche metido en la Cibeles de Madrid. Un momento muy comentado por la prensa que, sin embargo, siempre ha fue cuestionado. Pero este miércoles, Loly habló claro expresando sus dudas sobre el accidente.

Cabe recordar que todo sucedió sobre las 03.15 de la madrugada, cuando el coche de estos famosos televisivos acababa con la parte delantera en la mítica fuente madrileña. El accidente lleva décadas generando dimes y diretes, los protagonistas hasta se sometieron a la máquina de la verdad y Loly pedía que les pusieran "una placa" para recordarlo.

Loly Álvarez tiene dos misiones hoy en #AsíEsLaVida:



- Aclarar qué sucedió en su choque contra La Cibeles.

- Pedir una placa en el monumento recordando esta efeméride.



¿Las cumplirá? 🤔 pic.twitter.com/U5UB6MaC4J — Así es la vida (@asieslavidatele) August 23, 2023

Lo más llamativo es que las cámaras de la prensa estaban allí para grabarlo y ellos no parecían demasiado afectados, por lo que muchas veces se ha hablado de montaje.

En este sentido, en conversación con Barneda en el plató de Así es la Vida este miércoles, Álvarez se preguntaba "¿Pero cómo se va a meter ahí un coche?"El conductor no bebía, cuando se puso el semáforo en rojo, vi que él aceleró, no frenó".

Loly Álvarez insinúa que el accidente de la Cibeles hace 22 años fue "a posta"

"Cuando me quise dar cuenta estaba ahí el morro del coche", aseguró negando haber participado de un montaje, aunque sembrando dudas sobre uno de sus acompañantes: "Por parte mía y de Montse Paéz, que estábamos en el coche, no; por la otra persona que conducía no estoy dentro de su cabeza, pero siempre he pensado, y es mi opinión, que lo hizo aposta".

Loly Álvarez no podía pasar por #AsíEsLaVida sin arrancarse a cantar... ¡a capela! 💃🏻 pic.twitter.com/TaTqqGDgan — Así es la vida (@asieslavidatele) August 23, 2023

Arqueología del corazón en la que se adentró este miércoles Así es la Vida y que siguió sin funcionarle para remontar en los audímetros. De hecho, el magacín de tarde de Telecinco volvió a bajar sus cifras, esta vez hasta el 8.3% de share y los 718.000 espectadores.