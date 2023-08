Telecinco, Barneda y Así es la Vida: drama en los pasillos y ceses a la vista

Son los peores momentos de Mediaset, Las tardes están hundidas y preparan recambios para intentar parar la sangría de audiencia. Ahora preocupan también (y mucho) las noches de los viernes.

Difíciles momentos para el programa que sustituyó al histórico Sálvame. Mala copia de un programa que hizo historia. Le pese a quien le pese. La historía está escrita cual cuelga muros. Los espectadores de La Fábrica de la Tele son conscientes que la diferencia es notable. A peor. Su competencia se los empieza a comer. Sin morder.

ESdiario ha tenido acceso a las últimas horas de lo sucedido en los pasillos vespertinos de Telecinco. Así es la vida atraviesa sus horas más bajas. Este pasado miércoles el talante “unamuniano” estaba presente en sus colaboradores. Tristeza. Mucha tristeza. La cadena triste tiene otra propiedad. Ya no es Antena 3.

En Mediaset, el 5% de share del pasado viernes en el programa La última noche los ha dejado tiritando. La última noche es de la misma productora que que Así es la vida. Es Cuarzo. En otro momento propiedad de Ana Rosa Quintana y otros dos socias más, Antonio y Luis.

Cese del director de 'Así es la vida'

Semana de revolución en Mediaset con las tardes de su cadena. Según ha podido saber este periódico está previsto que en los próximos días se sustituya al director, coordinadores y otros puestos de ejecución. La nueva directora puede ser Silvia Fonseca. Con ella, puede que no llegue la revolución. Cuentan algunos. La posible nueva directora durante años trabajó en El Programa de Ana Rosa. Malos tiempos para las tardes de Telecinco. Copia mala de un programa de éxito que llegó a su ocaso con Rocío Carrasco y su docuserie, drama o cuento chino. Y otros lemas que alejó a un espectador entretenido. Buscaban diversión y se encontraron la política de forma enmascarada. Y no fina.

La cadena está preocupada. Se empieza a echar de menos a sus antecesores. “Para esto, mejor lo de antes. Y mejor hecho” comentan entre peluquería, maquillaje y pasillos. No saben por donde tirar. Hay mucho nerviosismo. La cadena está intentando negociar con Ana Rosa Quintana para su aterrizaje antes de los previsto. El estreno sería a finales del mes de septiembre. No pueden esperar tanto. Están desesperados. No tanto por la tarde sino por la noche de los viernes. La última noche y con Miguel Ríos fue un fracaso el pasado viernes.

Esta semana por el plató de Así es la vida aparecen caras que quieren sustituir a otros. Y sin aparecer ante el foco. Van a hacer el trabajo de campo. Cerca de la posible nueva directora. La panacea de la televisión no existe aún se crea. Ni morenas ni pelo largo. El director tiene los días contados. Su gente de confianza también. De nuevo la máxima, otros vendrás que bueno me harán. Si le vale a Alberto, el actual director.