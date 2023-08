La mujer cuyo trabajo era hacer llorar a Anabel Pantoja en Sálvame conquista TVE

Durante un tiempo se convirtió en la peor pesadilla de la sobrina de Isabel Pantoja por motivos profesionales pero ahora ha dado un salto y un cambio de registro que descolocará al público.

Si la vida es una tómbola y da vueltas... no digamos ya la vida en televisión. Aquello es un no parar, que depara las aventuras más diversas e inesperadas a sus protagonistas. Y si no que le pregunten a ella, que se dio a conocer al gran público como entrenadora en el Sálvame de Telecinco, y en concreto de Anabel Pantoja, y ahora vuelve a titulares por su nueva aventura en La Uno de TVE, de la mano de El Conquistador.

Comienza la aventura más extrema del mundo. Llega #ElConquistadorRTVE



Muy pronto nos vemos en @La1_tve y en @rtveplaypic.twitter.com/yLzHp19wY7 — El Conquistador (@elconquis_rtve) August 21, 2023

El formato ya grabado en República Dominicana que emitirá la cadena pública cuenta con 33 concursantes cuyas identidades se van desvelando poco a poco antes del estreno (como suele suceder con los realitys de Mediaset, vaya). Entre todos ellos ha llamado especialmente la atención el nombre de una vieja conocida de la audiencia: Pepa Sanz, conocida en Sálvame como Pepitator.

Pepa "Pepitator", la entrenadora de Anabel Pantoja en #yoveosalvame, será concursante de #ElConquistador en La 1 https://t.co/uOY99pyTz9 pic.twitter.com/BiZDGxwJ5G — telemagazine (@telemgzn) August 21, 2023

Entrenadora personal de famosos, se encargó de poner en forma, en su momento, a Anabel Pantoja en el extinto magacín de corazón, así como a otras colaboradoras como Terelu Campos. Además tuvo hasta su propia sección en Sálvame, en la que se le buscaba pareja: Un príncipe para Pepicienta.

El cambio de registro de Pepa Sanz, alias Pepitator y Pepicienta

Claro que no fue su única experiencia televisiva porque también pasó por otros programas de Mediaset como Cámbiame, Ven a cenar conmigo, First Dates y Got Talent.

Cabe señalar que de su paso por Sálvame no guarda muy buen recuerdo y en una entrevista en Bluper se quejó de las condiciones laborales y de cómo se gestionó la sección con Anabel Pantoja: "Mi trabajo era hacerla llorar y que sufriera".

Ya entonces dejó claro que si volvía a la televisión sería en condiciones radicalmente diferentes y ahora lo hace de la mano de un reality que se convirtió en fenómeno en la ETB vasca y que ahora da el salto al ámbito nacional con Raquel Sánchez Silva y Julián Iantzi como presentadores.