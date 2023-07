Chabeli Navarro cuenta todo sobre Bertín y por qué decía no ser el padre

La sevillana acudió a ‘Fiesta del verano’, donde desveló a reacción del presentador y cantante tras comunicarle que estaba embarazada.

Chabeli Navarro sorprendió esta semana con una entrevista en la revista ‘Lecturas’, en la que afirmaba que había estado embarazada de Bertín Osborne y que el cantante la convenció para interrumpir el embarazo. Él mismo se encargó de desmentir estas graves acusaciones a través de un comunicado y Chabeli decidió dar la cara en 'Fiesta' para hacer frente a la polémica y defender su verdad.

Bertín Osborne podría haber dudado de ser el padre del hijo que esperaban, pues, según afirmó Paloma Barrientos en 'El programa de Ana Rosa', el cantante habría hecho firmar un documento a Chabeli en el que se decía que se haría la prueba de paternidad al nacer el niño. Chabeli respondió a todo lo que se ha dicho sobre ella.

La supuesta ex de Bertín Osborne fue expulsada de 'MyH' https://t.co/HrDq54wrtT — Telecinco (@telecincoes) July 22, 2023

“No tengo miedo. Estoy fuerte”. Con estas palabras se presentó Chabeli Navarro en el programa, en la que es su primera aparición en televisión tras ser portada en la citada revista.

"Se me ha callado durante dos años", confesó Chabeli, emocionada, nada más entrar en el plató. Ahora se siente más fuerte para contar su historia. Bertín Osborne, a través de un comunicado, amenazó con demandar a Chabeli, pero ella asegura no tener miedo: "Si lo hace para que me calle, no me voy a callar. Aportaré las pruebas oportunas. No me dan miedo sus pruebas", respondió. "Es humillante que se dude (de su paternidad). Quise hacerle una prueba al feto, pero me dijeron que era una prueba muy invasiva (...). Estoy cansada de seguir justificándome", añadió.

Comunicado de Bertín Osborne, emitido por su despacho de abogados, anunciando medidas legales contra Chabeli Navarro. #AsíEsLaVida #BertínOsborne #ChabeliNavarro pic.twitter.com/bu9auErHTh — Miss Riesgo (@missdelriesgo) July 19, 2023

Midiendo sus palabras para no meter la pata y enfrentarse a medidas legales por parte de Osborne, y asesorada por un abogado tras haber firmado un contrato de confidencialidad, la sevillana contó que se ha sentido silenciada. “Que tome las medidas oportunas que él crea conveniente. Llevo dos años pasándolo tan mal. Se me ha callado durante dos años. Ahora yo me siento muchísimo más fuerte para cualquier cosa que me venga afrontarla. Hace dos años yo estaba coaccionada, limitada, amedrentada, por el entorno de esa persona”, añadía.

Los momentazos de Chabeli Navarro en Telecinco 💥 https://t.co/v8umxgxM93 — Telecinco (@telecincoes) July 23, 2023

La exparticipante de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ dijo que no se arrepiente de haber hablado, pero que ha sido duro. “Claro que lo estoy pasando mal, porque, aunque hayan pasado dos años, esa historia y esas vivencias se quedan para mí”.

De acuerdo con su testimonio, el romance entre ellos comenzó hace dos años y duró cinco meses. “Esa relación empieza porque yo a él lo conozco en una fiesta a la que me invitan en el año 2021, en la cual nos conocemos por un amigo en común. Ahí empezamos a hablar, intercambiamos teléfonos...”, relata.

Al poco de esto, comienzan sus encuentros íntimos, que se prolongan durante cinco meses. “Estuvimos cinco meses. No nos hemos puesto nunca etiquetas, pero él me trataba como el inicio de querer conocerme. Me daba mi lugar. Yo entraba en su casa, íbamos a cenar, como dos personas adultas que se están conociendo”.

Bertín Osborne pidió una prueba de paternidad a Chabeli Navarro: "Iba a pillarme" https://t.co/vwW8VX1So0 — Bekia (@bekiaes) July 23, 2023

Asimismo, dice que ella se veía con él en exclusividad, razón por la que está segura de la paternidad del bebé que esperaba. “Yo nunca le he preguntado: ‘Oye, ¿estás con otra?’. Yo le estaba conociendo a él y él me daba tranquilidad. Yo no sé si habría pasado o no, pero no me consta”, dice sobre si él podría tener más de una relación a la vez.

“No tomábamos precauciones, pero había cuidado, por así decirlo”, explicaba también la sevillana, cuestionada en el espacio acerca de que Bertín Osborne fuese el padre de la criatura. “Sabré yo cuándo he tenido relaciones con él…, todo. Era como su palabra contra la mía. Yo tenía un calendario menstrual en el móvil, para controlar mi regla y tuve que demostrarlo", añade.

“Esta historia era un secreto a voces. Lo sabíais todos los medios de comunicación, pero de un día para otro se me calló. No se me dejó dar mi versión. Se me hizo callar de un día para otro”, añade.

El aborto

Su relación sufrió la inesperada noticia del embarazo. Cuando le cuenta por teléfono que está embarazada, la reacción de él es decir: "Es imposible porque tengo la vasectomía hecha".

Pero ¿cómo se resolvió eso de la vasectomía? "Él me dijo que bueno... que eso podría fallar", cuenta Chabeli. Y es que ella estaba segura de que el hijo era de él.

Palabras de Chabeli ante el comunicado de Bertin pic.twitter.com/Q9RGw1CTUn — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) July 20, 2023

Después, continúa, “me dice que tengo dos opciones, seguir o no seguir, que me iba a apoyar en la decisión que tomara, pero que si seguía adelante sería un hijo secreto”, explica.

A lo que la presentadora del programa le responde: “Tú no le podrías contar a tú hijo quién sería su padre”. “Obviamente”, acredita la sevillana.

“Yo le dije: ‘Vamos a ver, es que estoy segurísima’. Y él me dice que puede fallar la vasectomía”, cuenta, y explica que desde entonces tomaron caminos separados. “Cuando yo me reúno con él para hablar en persona de que estoy embarazada, comienza un distanciamiento entre nosotros”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lecturas (@revistalecturas)

“Lo recalcó: me convenció, no me obligó. La última palabra sé que la tengo yo. Cuando salió la relación, yo tenía una presión mediática… Pensaba en que si salía la noticia y yo estaba embarazada… Es muy importante cómo te digan las cosas. Hay maneras de decir y de no decir, o de dar a entender. Hay un convencimiento que se me intenta. Está la frase de ‘No estás preparada para esto, para lo que se puede venir’”, agrega.

Así, cuenta que fue a una clínica para poner fin al embarazo, que habría sido recomendaba por el cantante, y no pagó nada ni tuvo que dar sus datos.