La hipótesis de Arévalo sobre los embarazos de Bertín Osborne calienta Telecinco

Se ha abierto la veda y ahora será difícil cerrar la compuerta para el cantante y presentador, en el ojo del huracán de los titulares y la polémica. La ayuda de sus amigos no ayuda nada.

El embarazo de Gabriela Guillén y la próxima paternidad de Bertín Osborne a los 68 años de edad ha provocado un tsunami de gigantescas proporciones que será difícil de frenar por más que el cantante ya se haya puesto manos a la obra para intentar hacerlo, incluso de manera legal.

Y es que después de Gabi parece haberse abierto la veda y la bomba a toda portada de Chabeli Navarro hablando de otro embarazo con resultado de aborto ha colmado la paciencia, al menos a nivel judical, de Bertín.

El terremoto sobre el terremoto organizado por la ex de Mujeres y hombres y vicecersa ha abierto vías aledañas de titulares porque aquí todo el mundo ha reaccionado, a favor y en contra, de unos y otros.

Y Arévalo, otrora gran amigo de Osborne aunque últimamente no tiene prácticamente relación, no podía faltar. Y con sus palabras subió el precio del pan. Fue para el programa de Telecinco Asi es la Vida que habló el humorista y sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

Arévalo intenta defender a Bertín Osborne y se mete en un jardín

En un intento por defender a su amigo, Arévalo señaló en el programa de Sandra Barneda que "con unas edades ya y con un tiempo tan corto, tener un embarazo es culpa de dos. Son personas ya mayores y con conocimientos. De pronto, a los cinco meses de estar con una supuesta relación, que diga 'estoy embarazada' es para salir corriendo. Les pasa a muchos maridos cuando se casan... Yo creo que el embarazo es cosa de dos y debe ser consentido por ambas partes".

💬 Arévalo: "Si ella te dice 'No, no te preocupes, también sería desconfiar por parte de él..."



Las declaraciones de Bertín Osborne han indignado a nuestras colaboradoras#AsíEsLaVida https://t.co/saPM5jytHB pic.twitter.com/AsNjXlZiX6 — Así es la vida (@asieslavidatele) July 19, 2023

Más aún, su hipótesis, según dejó caer sin llegar a afirmarlo es que al presentador le pudieron haber engañado: "Yo sé que mi amigo Bertín es un hombre que calcula todo. En cuanto está con una relación, él siempre lleva su argumento para que no pase nada... Siempre lleva protección. Ahora, si ella te dice "no, no te preocupes", también sería desconfiar por parte de él. Hablo en hipótesis".

Comentarios que generaron un gran revuelo en el plató de Telecinco porque, como resumió Barneda, "en el fondo hipotético que has planteado, has creado a una mujer culpable y a un hombre inocente". Pero Arévalo insistió en el poco tiempo que Navarro y Osborne habían estado juntos: "En cinco meses, quedarse embarazada una señora es... en fin". La presentadora se indignó: "Por favor, no nos metamos en este jardín. Una mujer se puede quedar embarazada si los dos no toman precauciones solo una vez... Corto porque es un terreno peligroso".

Arévalo se pronuncia sobre la portada de Chabeli Navarro en la que habla de Bertín Osborne: "Yo culpabilizo a los dos, es cuestión de dos".#AsíEsLaVida https://t.co/saPM5jytHB pic.twitter.com/MpUuEdKTG8 — Así es la vida (@asieslavidatele) July 19, 2023

Peligroso pero rentable porque el planteamiento y el escándalo que rodean ahora a Bertín Osborne se tradujo este martes para Así es la Vida en un crecimiento de sus registros en los audímetros. El magacín de Telecinco subió hasta el 8.4%de share y 755.000 espectadores, los más altos desde el 13 de julio, hace cinco días.