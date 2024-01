Isa Pi cuenta la verdad y destroza la relación entre Anabel e Isabel Pantoja

La hija de la tonadillera se casa y concede una exclusiva en la que no se calla nada. Habla abiertamente de la relación con su madre y revela un secreto familiar muy sorprendente.

lsa Pantoja ha concedido a la revista Lecturas una de sus entrevistas más intensas y también dolorosas. Ha abierto las puertas de su hogar junto a su hijo, Albertito, y su marido Asraf Beno y también su corazón al hablar de la nula relación que mantiene con su madre, Isabel Pantoja, actualmente.

"Ha tenido la oportunidad de hablar conmigo y con mi hijo y no lo ha hecho", confiesa a la mencionada revista que dice que lo hace "con mucha pena y dolor".

Dice Lecturas que Isa Pantoja está aprendiendo a vivir sin la presencia de su madre después de que esta le haya dado la espalda y ya no puede más, sobre todo por el dolor que esto le puede provocar a su hijo, que no tiene ninguna relación con su abuela materna. Isa ha creado su propia familia tras muchísimos feos. Pero, ¿cómo se lleva con Anabel Pantoja?

La relación de las primas siempre ha sido buena a pesar de los escándalos familiares. Luego hay otra cuestión, ¿qué sabe de la verdadera relación de la influencer con Isabel Pantoja? ¿Están tan unidas como parece en las imágenes que comparten en redes sociales?

Anabel estuvo en la boda de Isa Pantoja y también en los momentos más importantes. La sobrina de la tonadillera siempre ha velado por el bienestar de los suyos y está al lado de su prima en este momento complicado. Para Lecturas, Isa Pantoja ha hecho una reflexión sobre la verdadera relación que mantiene con Anabel y sobre la relación de esta con su madre.

La confesión que destroza la relación

Anabel Pantoja sí mantiene una relación muy intensa con su tía Isabel Pantoja, a la que acompaña en sus conciertos y giras como parte de su equipo. Pero todo se queda ahí, Isa Pi lo ha explicado y lo ha dejado clarísimo. ¿Le duele a Isa que ellas dos sí tengan buena relación? La hija de Isabel Pantoja es tajante: "No. Los que van a ver a la Isabel Pantoja artista me importan cero, pero Anabel va a ver a su tía". "Muchos amigos me preguntan si me molesta ver las fotos de ellas dos juntas en las redes, teniendo en cuenta que yo no tengo relación con mi madre, pero me da igual. Porque sé que se hacen una foto ese día pero luego no hablan. Aunque se llevasen bien, me daría igual. Pero sé que, por desgracia, su relación no va más allá de esas fotos", asegura Isa Pantoja.

En cuanto a cómo es su relación, prosigue la citada revista, con su prima Anabel Pantoja, Isa confirma que "es buena". "Me pregunta mucho por mi hijo. Se quieren mucho. Anabel está pendiente de mí. Hay muchas cosas que me gustaría contarle y no lo hago para no ponerla en un compromiso. A algunos amigos de ella les he hecho la cruz, así que prefiero no involucrarla", añade.

"Anabel ha sido inteligente al mantenerse al margen. A lo mejor yo hubiese hecho lo mismo, pero no puedo porque soy hija, no soy sobrina. Ella ha sido muy lista a la hora de decir: 'con mi tía nadie me va a cuestionar si mantengo una relación especial. Cuando me llama, no me meto en ningún tema relacionado con mis primos y perfecto'. Es muy válido, así se lleva bien con todos. Anabel a mi madre la ve en los conciertos y ya está, y cuando va a casa de mi hermano, él se va para no verla, tal y como la propia Anabel ha reconocido", ha contado Isa Pantoja a Lecturas.