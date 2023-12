El despiadado ataque de Alessandro Lequio al último giro de Isabel Pantoja

El colaborador de 'Vamos a ver' estalla contra la tonadillera al conocerse sus últimos pasos en Madrid, tras salir de su escondite para afrontar sus próximos conciertos.

Es la primera vez en mucho tiempo que Isabel Pantoja abandona el refugio de Cantora, del que solo se ausenta cuando se trata de un motivo laboral. Sin embargo, y como es habitual en cada paso que da, sus apariciones de los últimos días han estado acompañadas de una gran polémica.

El primero en alzar la voz sobre el tema ha sido Alessandro Lequio y no ha escatimado a la hora de expresar lo que piensa sobre la forma en que la tonadillera se enfrenta a su vida. El colaborador de Vamos a ver ha criticado duramente la vida de lujos que acompaña a la cantante, cuando se ha conocido que ha viajado en jet privado a pesar de todas las deudas que tiene.

Prepara su nueva gira

Isabel Pantoja ha viajado a Madrid para ultimar los detalles de su nueva gira antes de aterrizar en Barcelona, donde celebra esta noche un nuevo concierto. Antonio Rossi ha desvelado los pasos de Pantoja: "Ha salido del hotel sola y una furgoneta ha venido a recogerla. Iba muy seria con sus típicas gafas de sol y sin querer responder a la prensa. Simplemente ha hecho un gesto con la mano cuando le hemos deseado Feliz Navidad, pero sin querer responder, reitero, a las preguntas sobre todos sus frentes abiertos", ha explicado el periodista. ​

😮Brutal ataque de Alessandro Lequio a Isabel Pantoja en directo: “No es buena…” https://t.co/zsVbzOhfPj — chafarderias (@chafarderias_) December 29, 2023

Unos hechos que han despertado la ira de Lequio, quien no ha dudado en criticarla duramente: "Es un despropósito para una señora cargada de deudas y que trabaja, según ella, porque vive económicamente asfixiada. Yo no me lo creo".

"Avión privado, despliegue de hotel y muchas otras cosas, encarecen unos costes que el promotor tiene en cuenta a la hora de pagar el caché y esto va para Isabel Pantoja y para cualquier otro artista", ha continuado el italiano sin pelos en la lengua, alegando que no entiende cómo, teniendo una deuda de más de 3 millones de euros, se puede permitir todos esos lujos.​

Antonio Rossi revela que el futuro de Isabel Pantoja es un enigma y promete contar todo cuando sea posible, provocando revuelo en su entorno. #IsabelPantoja #antonioRossihttps://t.co/BCHf4SByjg — CapitanNews (@CapitanNews23) December 29, 2023

Comentarios a los que su compañero Rossi ha añadido que cada producción de un concierto de la Pantoja cuesta alrededor de 200.000 euros, dato que ha sorprendido a los presentes y que ha hecho que Lequio salte de nuevo: "¿De qué vive esta señora?", que ha explicado que, aunque la madre de Kiko Rivera consiga deshacerse de todo su patrimonio, se quedaría sin dinero, ya que no llegaría a cubrir las deudas, pero no para mantener su vida de excesos.