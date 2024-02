Jiménez Losantos denuncia: amenazas de Antonio Tejado y “violencia extrema”

El director de esRadio estalla en directo, cuenta datos de la investigación y además reacciona con unas palabras que hasta ahora no se habían escuchado en antena: “apaleador, maltratador”.

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contaba este pasado jueves 15 de febrero con Isabel González, Alaska y Carlos Pérez Gimeno para tratar largo y tendido todos los temas de la actualidad social del momento. Centrada, una vez más, en la detención sin fianza de Antonio Tejado, el comunicado de su equipo de abogados reclamando silencio a la prensa y los últimos detalles del robo violento a la casa de su tía, María del Monte, que se le atribuye.

Tal y como recogen en la propia web del programa, el comunicado del Bufete Sanalve, responsables de su defensa, ha "tocado las narices" a Federico Jiménez Losantos, director de la crónica rosa de esRadio. La razón, que reclaman que no se discuta sobre "la vida privada e intimidad" de una persona, Antonio Tejado, que ha vivido de venderla en los medios de comunicación.

Jiménez Losantos lo tenía muy claro, esgrimiendo el artículo 20 de la Constitución, "que garantiza la libre expresión y opinión en medios de comunicación". Federico criticó una maniobra hecha para "defender a un tipo al que meten sin fianza en la cárcel por robar donde su tía. Yo sería más prudente", expuso, recordando que además se ha tratado de un robo realizado con una "violencia extrema absolutamente innecesaria", según el propio auto del juez.

"No me amenaces"

Lo de Antonio Tejado (en prisión incondicional desde hace unos días ya), al fin y al cabo, "no es un accidente, es una colección de delitos graves por los que debería pedir perdón no reclamar intimidad. ¿Tu intimidad de maltratador y apaleador?", se preguntó Federico.

"No me amenaces. Ya nos pasó el despacho de Garzón con Enrique Ponce, que no habláramos. Hablaremos de lo que nos dé la gana, siempre que no le imputemos algo que no ha cometido. Otra cosa es que contemos cosas intimas de alguien de la familia, algo personal de salud, pero hablar de un tío que no ha hecho otra cosa más que salir y cobrar", dijo en esRadio.

Tal y como recordó la subdirectora de la crónica rosa, Isabel González, "Carlos Quílez dice que durante la investigación triangularon los teléfonos de todos los detenidos y se estableció que se reunieron después del robo, Antonio Tejado incluido".