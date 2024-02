24 horas de Antonio Tejado en prisión: su novia habla de vídeos espantosos

Al tiempo que trascienden los detalles sobre el comportamiento y actitud del sobrino de María del Monte en la cárcel lo hacen los testimonios de sus más cercanos, incluso sentimentalmente.

Este lunes Antonio Tejado ingresaba en prisión provisional acusado de ser el presunto autor intelectual del asalto a la casa de su tía María del Monte el mes de agosto. Y no solo eso sino que cada vez son más datos los que trascienden sobre la actitud del ex de Chayo Mohedano desde que fue trasladado al calabozo de la comisaría de Montequinto el pasado viernes.

Si en un primer momento se mostró tranquilo y llamó la atención su frialdad, justo antes de subirse al furgón policial para dirigirse al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla y declarar ante el juez, se habría hundido, habría llorado como un niño habría sufrido un ataque de ansiedad por el que habría tenido que ser atendido por los facultativos, mientras insistía en su inocencia.

Horas después, y tras negarse a declarar, era enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza acusado de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia, intimidación, detención ilegal, y receptación y tráfico de drogas. Cargos por los que podría enfrentarse a una condena de mínimo 6 años de cárcel.

A pesar de que fuentes cercanas apunan a que el sobrino de María del Monte estaría completamente hundido, lo cierto es que las primeras informaciones 24 horas después de su entrada en prisión indican lo contrario. Tal y como se reveló en Espejo público de Antena 3 se encuentra en el módulo de respeto de la cárcel y tiene asignado un "preso de confianza" que le acompaña en todo momento. Estaría tranquilo aunque mantiene por encima de todo su inocencia.

Por su parte, en Vamos a Ver de Telecinco se confirmó que Tejado está en el módulo de respeto (mientras los otros 5 integrantes de la banda, entre ellos el cabecilla, el boxeador ruso, están en un módulo mixto) y se recalcó que Antonio no para de decir que es inocente.

Por otro lado se ha producido una importante novedad, ya que ha cambiado de abogado. Primero se le asignó uno de oficio, pero viendo el complicado horizonte al que se enfrenta, su hermano Chema Tejado ha contratado a un abogado que marcará una nueva estrategia de defensa y podría solicitar en los próximos días que declare ante el juez para dar su versión de los hechos.

Simultáneamente no cesan de salir a luz testimonios de personas que estuvieron en contacto con él y que veían que las cosas no marchaban bien en su vida.

Es el caso de su última novia, Samara Camba, una de las últimas personas con las que pudo hablar, según señaló Alexia Rivas en el magacín matinal de Mediaset: "El último mensaje que le envió Antonio Tejado data del 28 de enero, él estaba teniendo relación con ella y quedaba con esta chica durante el último año, pero se intensificó esta relación a partir del mes de enero".

No obstante, de momento prefiere no dar la cara y "está un poco asustada", no obstante, lo que ha transmitido a la colaboradora de Telecinco no tranquiliza demasiado: "La última vez que hablo con Antonio es una semana antes de su detención, desde enero no para de contactarme hasta en seis ocasiones, diciéndome incluso que me quería y que quería algo serio conmigo".



"Yo no podía tener algo serio con él porque estaba muy perdido, llevaba muy mala vida, me mandaba vídeos espantosos a las cinco o seis de la mañana y frases inentendibles... al día siguiente me pedía perdón y me decía que iba a cambiar", asegura la última novia de Tejado desvelando un interesante detalle: "Cuando vi las imágenes de los integrantes de la banda, me di cuenta que las fotos que me ha ido enviando Antonio junto a sus amigos durante este año es con ellos, sus amigos son los propios integrantes de la banda".