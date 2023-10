La mujer de Lequio siembra la duda y la ambigüedad sobre Bigote Arrocet

María Palacios, esposa del conde italiano, trabajó con el hombre del que ahora todo el mundo habla por vender una exclusiva sobre María Teresa Campos poco tiempo después de su fallecimiento.

La exclusiva a toda portada de Bigote Arrocet arremetiendo contra Las Campos apenas un mes después del fallecimiento de María Teresa, de la que Jesús Manuel Ruiz adelantó en ESdiario algunos detalles este martes, cayó en los quioscos y programas del corazón este miércoles como una bomba.

No se hablaba de otra cosa que de la portada de Diez Minutos en las tertulias de la crónica social. También en el plató de Vamos a Ver de Telecinco, donde Alessandro Lequio aportó una visión algo diferente a la que está predominando estos días.

Y es que el conde italiano no dudó en pronunciarse y desvelar qué le ha contado su mujer, María Palacios, sobre la relación que Arrocet tenía con María Teresa Campos.

Lequio y lo que María Palacios le contó de Arrocet cuando trabajó con él

Según Lequio, Edmundo "hizo varios reportajes para la revista ¡Hola! y uno de ellos se lo hizo mi mujer, María Palacios" y aunque no pudo esconder su indignación con el que fuese pareja de Campos no pudo por menos que matizar su opinión sobre él: "Este tipo es un desgraciado, pero eso no quita que en su momento hiciera muy feliz a María Teresa".



"Mi mujer me describió una situación idílica, se querían muchísimo", añadió Lequio. Unas palabras a las que siguió sumando más datos: "Por estadística, parte de lo que dice es mentira y otra parte será cierta, pero este tipejo no sabe lo que es el respeto y cuando digo respeto es a María Teresa Campos".

Algo que no le impidió sentenciar al cómico chileno delante de toda España: "No puedes presumir de respeto a una persona cuando estás ensuciando así su legado".

Claro que mucho más duro que Alessandro Lequio se mostró el presentador del programa Joaquín Prat. Tras analizar en directo la polémica exclusiva reflexionó que "Bigote comenta todas las críticas que recibió cuando empezó con Teresa Campos, pues con esta exclusiva viene a confirmarlas...".



Sin dar crédito, lamentó que "ha pasado algo más de un mes desde que murió María Teresa Campos y ya está rentabilizando ese fallecimiento... ¡Qué necesidad tiene de hacer esto!".