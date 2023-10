El sufrimiento al que sometió Edmundo Arrocet a Teresa Campos tiene testigos

Días después de volver al trabajo tras la muerte de su madre en Así es la vida, Carmen Borrego se estrenó también este martes como colaboradora de Vamos a ver. Tranquila, y con las cosas muy claras, la hija de María Teresa Campos se sentó en el club social del programa presentado por Joaquín Prat y no dudó en hablar largo y tendido sobre dos de los hombres más importantes en la vida de la icónica presentadora: Edmundo Arrocet y Gustavo Guillermo.

Tras filtrarse que el exnovio de su madre ha concedido una exclusiva que verá la luz este miércoles y en la que no dejaría bien paradas ni a ella ni a su hermana Terelu, Carmen arremetió sin piedad contra el humorista, asegurando que es "lo peor que le pasó a mi madre en su vida".

"No voy a hablar de la exclusiva antes de que salga, pero no es el momento de hablar. Si no la respetó en vida la podía respetar ahora que no está, aunque no creo que tenga nada malo que decir de mi madre ni de nosotras", dejó claro.

Carmen cree que si su hermana y ella se hubiesen enfrentado a Bigote en su momento, las cosas cambiarían mucho porque, como sostiene, "pilló a mi madre en un momento muy débil, no se sintió arropada por él y le hizo mucho daño".

Carmen Borrego no necesita que nadie le diga lo que su madre sufrió con Edmundo

"Edmundo no está en nuestra vida desde hace más de 3 años. No sabe nada de lo que ha ocurrido en los últimos años, lo mas importante en el desenlace de mi madre. Que haga lo que quiera con su vida, pero a mi me duele mi madre y lo que sé es que mi madre ha sufrido y eso no me lo tiene que contar él porque lo he vivido", sentenció, sin entrar en detalles sobre el daño que el humorista le hizo a su madre durante su noviazgo.

Asegurando que no tiene miedo de lo que Edmundo pueda contar sobre la relación que tanto ella como Terelu tenían con su madre ("una relación natural con una madre activa que trabaja, que tiene novio y que tiene su vida, con la que hablábamos cada día de nuestra vida tanto cuando estaba bien como después") Carmen reveló lo único que le pidieron a Gustavo Guillermo cuando entró en Gran Hermano Vip 8. Y tiene mucho que ver con el cómico chileno.

Terelu Carmpos y Carmen Borrego pidieron a Gustavo Guillermo que no hablara de Edmundo en GH VIP

Y es que como reveló, cuando el chofer les llamó para contarles que iba al reality, Terelu y ella le pidieron que hablase lo menos posible sobre Edmundo: "Se aprovecha de nuestro silencio porque sabe que no hemos hablado y que no lo vamos a hacer".

En cuanto al exchófer de Teresa Campos, Borrego quiso zanjar las especulaciones surgidas en las últimas semanas: "No tengo ningún problema personal con él. Hemos tenido nuestras movidas como todo el mundo que lleva conviviendo 34 años con alguien. No le he oído una mala palabra sobre nosotras ni creo que la oiga. Siempre nos hemos comportado como familia y quiero que Gustavo siga siendo parte de mi familia porque es lo que le gustaría a mi madre".

"Puede hablar de mi madre y de lo que ha vivido con ella porque por supuesto que ha estado hasta el último minuto con mi madre porque así lo hemos querido mi hermana y yo, y porque así lo hubiese querido mi madre. Hemos estado unidos como piñas hasta el final, y aunque nos haya grabado he seguido hablando con él y hemos seguido teniendo buena relación con Gustavo", afirmó, revelando que a pesar de que el chofer ya había renunciado a su cargo y ellas sospechaban que iba a entrar en Gran Hermano, cuando Teresa se puso enferma sus hijas le dijeron: "Tu aquí con nosotras como uno más". "Y cuando estábamos en el tanatorio de mi madre me dijo os habéis portado conmigo como unos verdaderos ángeles" concluyó, dejando claro que a pesar de sus desencuentros, han sido familia y seguirán siéndolo porque así le hubiese gustado a su madre.