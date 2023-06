Letizia le da la alegría de su vida a la influencer y escritora Marta Bustos

El video del momento se ha hecho viral. La reina pidió a la escritora que le dedicara su libro 'Cuando perdí mis ojos marrones', un escrito que narra la historia de cómo perdió la visión.

La Reina Letizia ha vuelto a sorprender con un acto de espontaneidad que ya casi no recordábamos después de que poco a poco fuera enfundándose en una coraza defensiva en sus apariciones públicas tras los numerosos reproches recibidos por aquellos que leen la monarquía en los libros más rancios y anacrónicos respecto a los tiempos en los que vivimos.

Echábamos de menos el ímpetu y la frescura de la que fue una intrépida reportera y avezada periodista, pero este viernes nos regaló un momento de los más auténticos que desvela la mujer feliz, abierta, empática y espontánea que era. Sin duda, está atravesando un gran momento personal, tanto por su imagen, alabada en todos los círculos a los que acude, como por sus discursos, comentarios y gestos.

La Reina acudió al acto de clausura XV Convocatoria Euros en tu Nómina, una iniciativa solidaria por la cual nuestros profesionales en España donan una cantidad mensual de su nómina y cuya recaudación total el Banco Santander iguala para destinarla a diferentes proyectos sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Bustos Góngora (@stuntmanmarta)

Allí se encontraba también Marta Bustos, una influencer que comparte, a través de las redes sociales y en el podcast ‘La vida es ciega’ (disponible en la plataforma Podimo), su experiencia y mensajes llenos de positividad y esperanza a raíz de su ceguera en un desgraciado accidente doméstico.

Marta, además, es la autora del libro 'Cuando perdí mis ojos marrones', donde cuenta que, mientras hacía jabón artesanal, la mezcla le explotó en la cara y se quedó ciega. En ese momento vivía en Estados Unidos, en plena pandemia, y como en ese momento no podía acceder a un seguro porque se encontraba en pleno proceso de migración, recurrió a una recaudación de fondos para recibir el tratamiento médico oportuno. Y no sólo logró el dinero, sino que recuperó la vista parcialmente un año después del accidente.

Durante el acto, Marta se acercó a la Reina y le regaló el libro, a lo que Letizia le contestó: “¿Me lo has dedicado?”. La autora respondió que “no, porque no sabía si te vería”. La Reina insistió vehementemente: “Me gustaría que me lo dedicaras, si quieres y si puedes. Búscame", le dijo, ante lo que la escritora añadió: "Se lo doy a él", señalando al escolta. " No, me lo das a mí. Me haría mucha ilusión que me lo dieras dedicado ".

Marta Bustos estaba emocionada y, con una copa en la mano, explicó en el vídeo: ”Ahora sí que necesito un trago de vino, ¡que le voy a dedicar mi libro a la Reina. No me lo puedo creer”. La influencer se buscó un hueco y procedió a firmar 'Cuando perdí mis ojos marrones', obra publicada por uno de los sellos de Planeta, y entregó el libro a Letizia, que muy emocionada lo abrió y leyó una dedicatoria que se mantuvo en privado. “Está muy bien”, dijo la monarca.