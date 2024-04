TVE saca buen rendimiento del "calvario" que sufre Terelu Campos: "no puede más"

El fichaje de la hija mayor de María Teresa Campos por la cadena pública sigue generando agria polémica y no pocos titulares pero ella tiene trucos que no poseen los demás miembros del staff

Aparte del Mañaneros (del que se dice que se baraja su nombre como sustituta de Jaime Cantizano) Terelu Campos es colaboradora habitual del D Corazón de Jordi González y Anne Igartiburu los fines de semana en La 1 de TVE.

Este sábado cumplió con su cita laboral y, una vez más, dejó su papel de colaboradora para convertirse en protagonista de la noticia. Las fronteras en este sentido en el caso de Las Campos suelen ser de lo más difusas.

Y es que muchos de los temas de corazón que se analizan en los programas suelen tocar de cerca a alguno o a varios miembros del Clan y a veces los nervios están a flor de piel. Eso fue lo que sucedió este sábado cuando Terelu salió en defensa de Bertín Osborne por su silencio respecto a todas las polémicas que le rodean, puesto que empatiza mucho al respecto: "Si te están todo el día metiendo el dedo en la herida, no podemos pretender que esté amable y cariñoso".

En ese momento, y para sorpresa de todos sus compañeros, la hija mayor de María Teresa Campos terminó estallando: "No puedo más, te prometo que no puedo más. No hay tregua". Hasta bromeó con tomarse unos días de "reflexión" como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Yo sé que hablo y que me siento en un programa de televisión, pero eso no justifica que no me quiten el pie del cuello", lamentó en referencia directa a las últimas durísimas palabras de Gabriela Arrocet en ¡De viernes!, una semana después de que su padre, Edmundo Arrocet, hiciera lo propio en el mismo programa de Telecinco.

Solo la gota que colmó el vaso porque "hay personas que hablan de mí y no me han visto en su vida, con las que ni siquiera he tenido una conversación telefónica. ¿Cómo se comprueban las cosas ahora? Si yo no tengo medios para evitar que alguien diga lo que le dé la gana. Yo eso no lo puedo parar porque no tengo el poder".

No es el último escandaloso asunto que la ha llevado al límite. Buena parte de la culpa de su malestar la tiene su sobrino José María Almoguera, que protagonizó portadas despotricando contra su madre, Carmen Borrego: "A mí se me parte el alma y, si alguien piensa que no, es que no me conoce o no nos conoce como familia", recalcó Terelu matizando que "me puedo callar más mis injusticias que las que les hacen a los míos… No puedes quedarte toda la vida callada, sobre todo cuando sabes que eso no es así".

Un llamamiento desesperado que este sábado logró empatizar con el público de La 1 de TVE ya que D Corazón mejoró sus cifras hasta el 6.1% de cuota de pantalla y los 474.000 espectadores, el mayor número desde el 7 de abril y mucho mejor que el domingo (5.5% y 469.000).