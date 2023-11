Alarma: Kiko Rivera sufre otro problema de salud que le obliga a cancelar todo

El conocido DJ, e hijo de Isabel Pantoja, informa a sus seguidores que vuelve a sufrir un achaque de salud. De momento se sabe que está en cama y con una fiebre alta. No goza de buena salud.

No ha empezado nada bien la semana para Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja vuelve a tener problemas de salud después de varias semanas con una intensa actividad laboral y social, con varios conciertos en los que ha actuado como DJ.

“Estoy malísimo en cama con 40 de fiebre. Siento no poder cumplir con mis compromisos estos días. Espero recuperarme estos días”, ha informado públicamente Kiko a sus seguidores en su perfil de Instagram.

Después de sus últimos éxitos profesionales y tras estrenar este verano nuevo tema (Mambo), Kiko Rivera ha tenido numerosas ofertas de trabajo que se han cristalizado en conciertos, llegando incluso a actuar junto a su amigo reguetonero Henry Méndez. Tanta agitación ha podido provocar que el hermano de Isa Pi haya pagado las consecuencias y que sus defensas le hayan jugado una mala pasada. Sin mucha más información, todo parece indicar que Rivera sufra un fuerte proceso gripal, pero no hay confirmación sobre su estado real de salud.

Tal y como les hemos contado puntualmente en ESdiario, el estado de salud de Kiko Rivera no es el deseado. Después de sus continuos achaques por la gota que padece o sus problemas con la diabetes, en octubre del pasado año 2022 tuvo que ser ingresado de urgencia tras padecer un ictus, algo que en teoría le hizo cambiar su estilo de vida.

Kiko Rivera, su vida actual

Sin embargo, a mediados de julio de este año ingresaba de nuevo en el hospital y volvía a causar preocupación entre sus seguidores. En un primer momento se dirigía también a sus seguidores explicando que "la vida me vuelve a dar un susto. Ya os iré contando. Vuestro mejor regalo es que disfrutéis del mambo y de la vida". No explicaba el motivo exacto que le había provocado regresar de urgencia al hospital.

Ahora las circunstancias no parecen tan graves, lo que no quita que exista cierta preocupación por él, ya que no es ningún secreto que el esposo de Irene Rosales no goza precisamente de buena salud.

Sus relaciones familiares tampoco van mucho mejor. Enfrentado con su madre Isabel Pantoja, precisamente la última vez que se vieron fue cuando la tonadillera le visitaba este verano en el hospital, tampoco tiene relación con su hermana, Isa, tanto es así que ni siquiera ha asistido a su reciente boda. Un lío familiar que también podría pasarle factura en el ámbito de su delicada y complicada salud.